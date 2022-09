Las doce en punto en Jerez

La ventaja de confesarse cateto digital es que puedes confesar que hasta los 57 años no había visitado el museo de los relojes de Jerez. El otro día, aprovechando un tiempo de lo que se llama de asueto, aproveché para visitar las instalaciones.

Muchas veces los gaditanos no conocemos los tesoros que tenemos en la provincia. No vayamos a los tópicos de siempre… que si no se promocionan bien, que estas cosas son para turistas… la culpa es de nosotros mismos que muchas veces nos interesamos más por conocer paraísos lejanos que maravillas que están a pocos kilómetros de donde vivimos.

El sitio, que forma parte de lo que se conoce en Jerez como Museos de la Atalaya, está casi en pleno centro de la ciudad, rodeado de unos jardines de esos como de película de Sisi emperatriz. La entrada sale a seis euros y la visita es guiada.

Dentro te encuentras más de 200 relojes, la mayoría de ellos franceses e ingleses y que se utilizaron en sitios de postín en los siglos del XVII al XIX.

Los relojes fueron adquiridos por el empresario José María Ruiz Mateos y ahora pertenecen a la Fundación Andrés de Ribera, una entidad capitaneada por el Ayuntamiento de Jerez. El museo reabrió el pasado mes de febrero y llama la atención no sólo por sus contenidos sino también por la forma en que están expuestos.

El sitio incluye incluso sus efectos especiales como el de un viejo relojero que se aparece al comenzar la visita en un espejo y que vuelve a intervenir al final con proyecciones en tres dimensiones.

El espacio está muy cuidado. Las piezas están muy bien iluminadas y en perfecto estado de revista. Por lo visto es unas de las colecciones del mundo que cuentan con más relojes que funcionan. La visita dura más de una hora por lo que siempre se puede oír cómo los relojes cantan las horas. El momento más perseguido es visitarlo al mediodía, cuando tocan las doce en un concierto deslumbrante que vale la pena escuchar.

Es una lástima que los gaditanos no conozcamos estos tesoros que tenemos muy cerca de nosotros. Vale la pena una excursión para verlo. Ya te digo yo a ti que el día adquiere tintes de inolvidable si después de la visita tienes la suerte de disfrutar de unas cigalitas cocidas en el bar Arturo… otro museo que no te puedes perder en esta ciudad.