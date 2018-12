Esto va mal, alguien tiene que arreglarlo

Algo estamos haciendo mal. Esa parece ser la contraseña de voto en las pasadas elecciones Andaluzas. Si Zapatero tuvo la ‘habilidad’ de dejar en el paro hasta a la ETA, Pedro Sánchez me temo muy mucho que va a conseguir un imposible: echar al PSOE de la Junta de Andalucía.

Tiene cabreado a media España con esos ademanes sin ton ni son. Malestar en la banca ¡ojo!, reacciones de jueces que piden se respete la independencia y no haya injerencias. El titubeo con el escabroso tema de la independencia, el manejo de la ‘in y migración’. La incertidumbre que genera ante Europa. Sacar de la tumba a los muertos no trae buena suerte. Fíjate qué coincidencia, Pedro de mi alma, que después de cuarenta años hay riesgo inminente de salir de la Junta de Andalucía. A los muertos hay que dejarlos tranquilos que si no, mira la que se forma. Una amalgama o empaste, un cúmulo de despropósitos que desencadena en un malestar general, incertidumbre y pesadez que ha acarreado una situación sobrevenida de tamaño considerable. En las filas de Vox hay movida intensa porque han irrumpido en el panorama político de una forma que les ha pillado sin tan si quiera elegir el color de los muebles del salón. Ciudadanos, esa gran y cálida marca naranja suma enteros dia a día, por algo será . Ahora tiene el reto de ir poniendo ‘cara y ojos’ a esa marca para que siga cotizando buenos resultados. Podemos ya no puede tanto. El PSOE y el PP haciendo números y enviando mensajes porque se han encontrado en un escenario que es muy probable no estuviera del todo contemplado. Todo gracias al cabreo e incertidumbre generalizado a nivel nacional. Aviso a navegantes.

Y todo esto, ¿cómo afectará a Jerez en las municipales? ¿Cuántos votos perdió el PSOE en Jerez por el asunto del ‘cochecito Leré’? Eso de no pedir disculpas quizás no haya sido lo más recomendable. Que no fue como ir a cazar elefantes, hombre... Simplemente hubiera bastado con decir, por ejemplo: “Perdón, cometí un error, pero no tenía otra opción porque mi coche particular lo tenía averiado por los daños ocasionados por los vándalos que se dedican a destrozar coches”. Creo que si las cosas se explican bien es mucho mejor. ¿Quién no tiene la tentación de montarse, si te ves apurado, en el trenecito de Tío Pepe o el que va para el Zoo si pasa cerquita de tu casa ? Y vaya usté condió.