La empresa cofrade

EL titular de esta Crestería puede crear cierta confusión y sí, confieso que me gusta eso de que un titular pueda dar a alas al lector a que piense de qué puede ir la ‘columnita’ de la semana para llevarse al final la sorpresa.

No es que las cofradías tengan una empresa al modo de la definición al uso de “acción o tarea que entraña esfuerzo y trabajo”. En este sentido escribo una reflexión al hilo de la mesa redonda que organizó la Unión de Hermandades y donde se habló de algo que es profano a primera vista. Como si el Vaticano diera clases magistrales de cómo llevar las finanzas.

Que las hermandades deben de gestionar el patrimonio y las cuentas es algo que es tan de cajón que no merecería ni medio renglón en esta seguidísima Crestería. Y que hacen falta cofrades que sepan de cuentas y sobre todo de gestión. Un buen tesorero no es el cuadra los números. Eso lo hace cualquiera. El tesorero bueno es el que sabe gestionar. El que llega a pensar de que estos ciriales que queremos no tenemos el dinero para comprarlos, pero si podemos financiar el pago.

Además, hablar de dinero y de gestión es de mala educación. Nadie cuenta a los cuatro vientos cuánto cobra a fin de mes o cuánto se gasta en el supermercado. Es de mal gusto. Las hermandades están para llevar el Evangelio a todos a través de la piedad popular y los cultos (ahora también para sacar pasos durante todo el año). Hablar de gestión y de formas de llevar una hermandad como una empresa me parece desorbitado y fuera de lugar.

El único sentido que encuentro a la mesa redonda es que quizá ante tanto cofrade sin formación hay que comenzar por el principio y hacer pedagogía de las cuentas, balances, rappel, gestión y mercadería. Como si de un libro de contabilidad se tratara. No sé.