El engaño de vivir como si…

Por lo visto hay que hacer como si la progresión o disminución de la pandemia no fuera asimétrica entre las distintas comunidades, ciudades y pueblos. Por lo visto hay que hacer como si Andalucía no siguiera liderando la tasa de contagios: 165 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a la media nacional de 95. Por lo visto hay que hacer como si fuera lógico que sean los políticos, y no los expertos sanitarios, quienes decidan sobre las cuestiones relacionadas con la pandemia. Por lo visto hay que hacer como si lo razonable sea que los ciudadanos decidan si llevar o no mascarilla y, en el caso de optar por lo primero, tengan la perspicacia suficiente para calcular la densidad de ocupación por metro cuadrado y el ojo-metro capaz de medir constantemente la distancia entre unas personas y otras. Por lo visto hay que hacer como si no afectara al turismo que el Consejo de la Unión Europea haya situado a Andalucía en nivel de riesgo alto y las restricciones británicas no supongan para los hoteles andaluces la pérdida de casi 200 millones de euros al mes. Por lo visto hay que hacer como si el contagio mallorquín de estudiantes -más de 600 casos exportados a siete regiones y más de 2.000 personas en cuarentena- no fuera un aviso. Por lo visto hay que hacer como si la variante Delta no estuviera ahí.

Son tantas las lógicas ganas de retorno a la normalidad verdadera -no la nueva- y es tal el hartazgo tras año y medio de miedo, muertes, confinamientos, restricciones y ruina que los evidentes avances gracias a la campaña de vacunación parecen haber creado el espejismo de que podemos prescindir de las mascarillas salvo en determinadas circunstancias. Una epidemióloga ha replicado que el Gobierno debía de haber indicado lo contrario: mantener su obligatoriedad señalando sólo las excepciones, limitadas a espacios naturales siempre que no estén tan masificados como en verano muchos suelen estarlo.

Nos hemos instalado en vivir en un "como si…" que afecta a casi todos los aspectos de la vida nacional: como si la pandemia fuese pasado, como si los políticos catalanes cumplieran los requisitos del indulto, como si la eutanasia -y no los cuidados paliativos, tan escandalosamente deficitarios en nuestro país- fuera la solución al sufrimiento y como si no se tratara del siniestro regreso, tras la abolición de la pena de muerte en 1978, de matar legalmente.