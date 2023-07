Unas manos que no veo teclean en mi silbido interior la canción del fuego fatuo de ‘El amor brujo’ de Manuel de Falla. Recorro el centro de la ciudad noche a través. Regreso, de nuevo andarín, de un evento empresarial. Apenas unos minutos rebasan las once de la noche de un jueves cualquiera. Apenas nadie en derredor. Apenas dos vehículos que se aproximan al semáforo que conecta Porvera con Cristina. Apenas la sinfonía de un diálogo lejano -como de charla de barra de bar- dibuja ecos en el “signo y viento de la hora”. Apenas me asalta un recuerdo que pronto queda sumergido “en el verdín absoluto de la nada”. Apenas atisbo ninguna desfiguración frente a esta panorámica que la Alameda Cristina me ofrece: la armonía del sitio es como una nunca quebradiza postal de jerezanía sin colorantes. Postal del Llano de San Sebastián. Postal de la Alameda 17 de julio. Postal de la Alameda Álvaro Domecq. Postal del tiempo. Del tiempo color azul oscuro casi negro. La noche, sí, adopta un tamiz de madrugada, una atmósfera de madrugada, una serenidad de madrugada, como en una ensoñación lírica que disfrutamos mientras ralentizamos la velocidad de nuestros pasos. Ya lo dijo Manuel Ríos Ruiz: “Alameda de Cristina/ quien no pase por aquí/ ¿por dónde pasar podría?”.

Las viejas piedras de Santo Domingo -vigías de otras lontananzas- te observan con retina de recostada reflexión. Ya no avanzo con velocidad de Pulgarcito calzando botas de siete leguas. Ahora lentifico el ritmo. El centro de la ciudad es un formulario integrado de silencios. Dejo atrás la casa de mi amiga Cristina. Dejo atrás el bar Cristina. Dejo atrás los primeros taxis de la parada de Cristina. De pronto quedo preso de una especie de embrujo abisal, como sujeto por el espasmo sin trabas de la sangre, por el rito de una liturgia antigua, por la advertencia de una presencia aún innominada, por la economía de un mensaje lacónico, como el INRI en la cruz de Cristo. Nadie me detiene, ni siquiera mi voluntad. Pero desanudando los vínculos de lo consciente, paro en barras, mis pies se fijan al suelo como el clavo a la canela. Como el secreto a la cerradura. Como la maldad a un despropósito. Como el bien a un testimonio. Como el espejo a una realidad. Se apodera de mí una sensación marfileña, un escalofrío de carey, un pormenor de espinas, una llamada con mejilla de setenta veces siete…

Paré en seco, frené. Me detuve, como se detiene la cruz alzada en cada estación del rezo del vía-crucis. Giré sobre mi eje, como el resplandor de un lucero bajo la luna en cuarto creciente. Y sucedió. Vi el milagro de la Luz. Y me empequeñecí como el entrañable niño Toto ante la gigantesca pantalla de cine en la película ‘Cinema Paradiso’. Sobre la blanca pared lateral de la Capilla de San Juan de Letrán estaba Él, observándome con sus ojos grandes de siglos de Historia. El rostro de Jesús. De Jesús a secas. Decir en Jerez Jesús es identificar sin más ni más al Nazareno. Así como decir el Cristo nos traslada a San Telmo o el Señor a San Francisco. Dios aparece en la retina de sus hijos a las primeras de cambio o cuando menos te lo esperas. El rostro del Nazareno -tan misericordioso- parecía entonces -en este sueño de una noche de verano- alumbrado por millones de faroles que -en manos de mujeres de antaño y mujeres de hoy día- dieron claridad y significación al mensaje evangélico del mejor de los nacidos. Recordé que -según sé por familiares- mi difunta madre dejó su ramo de novia a sus plantas -a las plantas de Jesús- en una luminosa mañana de 1959. Y le pregunté a Jesús, en su aparición sin condicionantes: “¿qué tengo yo, que mi amistad procuras?”… Estábamos, sin testigos, frente a frente el Nazareno y yo. Y recordé cuanto entrecomilla el Éxodo: “Y acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo”. Y mi oración -que era ya acción de gracias- tenía letra de San Juan de la Cruz en la cárcel de Toledo: “Qué bien sé yo la fuente que mana y corre/ aunque es de noche./ Aquella eterna fuente está escondida/ qué bien sé yo donde tiene su manida./ Aunque es de noche. (…) Su claridad nunca es oscurecida./ Y toda luz de ella es venida./ Aunque es de noche”.