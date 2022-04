Lo espantoso -y II

Diremos, decimos, entonces que “el Mal está entre nosotros”. Pero esta afirmación, comúnmente aceptada y generalmente asumida, no deja de ser una muy generosa concesión que nos hacemos, diría mejor: que nos vemos obligados a hacer, para rehuir una certeza, tan posible como no deseada, tan oscura y repugnante, que sólo suponerla, conmueve los cimientos que sostienen una esperanza apenas creíble.

Si afirmamos que “el Mal está entre nosotros”, establecemos que nos es ajeno: es una esencia que nos excede, es “algo” que “es” fuera de lo que nosotros somos, un objeto del que tenemos conciencia pero que no forma parte del sujeto -nosotros- que “contempla” su existencia. Demasiado benévolo y en exceso generoso para ser cierto.

Si el mal estuviese “entre nosotros”, nosotros no tendríamos el Mal “en” nosotros: lo veríamos existir como espectadores. Contaríamos entonces con dos opciones: permitir que esa corriente en la que residiría la esencia del Mal, a fuerza de no extirparla de nuestro entorno más próximo, nos salpique, infestándonos y haciéndonos partícipes, en mayor o menor medida, de su perversa esencia; o, conscientes del peligro al que nos enfrentamos conviviendo con tan abyecto vecino, dediquemos nuestra ansia a borrarlo del mundo en el que ambos convivimos. En el primer supuesto, acabaríamos siendo malos -el Mal nos salpica y contamina- por inacción, lo que, en absoluto nos quitaría un ápice de responsabilidad ni culpa alguna; en el segundo, la lucha, a pesar de enfrentarnos a tan poderoso enemigo, podría devenir en victoria o derrota: la victoria nos situaría en un mundo que no es el que conocemos, el mal está presente en el que si conocemos, vivimos y padecemos, supondría pues una hipótesis en paradoja insuperable con la certeza de lo que sabemos real, por tanto irreal, inexistente. Poco, más bien nada, hay que decir si lo que acaece es la derrota: el Mal sería único dueño y señor de nuestro días.

Hemos analizado, de modo somero, esa coyuntura, optimista y compasiva para con los humanos, en la que suponíamos que el Mal “estaba entre nosotros”. Pero puede, tiene muchas papeletas para que así sea, que el postulado más próximo a la verdad no sea este sino aquel que sostiene que no “entre” nosotros, pero “en” nosotros. El Mal no nos sería, entonces, ajeno, ni siquiera algo exterior o extraño, ni sería un objeto del que nuestra conciencia, como sujetos, nos haría ser conscientes, porque, entonces, el Mal estaría “en” nosotros, lo que, de manera irremediable, nos obligaría a tener que aceptar que el Mal somos nosotros. En efecto, si el Mal está en nosotros formaría parte indisoluble del ser que, para entendernos, nos hace existir; no podríamos imaginar una parte de nuestro ser buena y otra mala: el ser es uno, aquello por lo que somos, y en su unidad no cabe nada más que lo que “es”: el Bien y el Mal estarían entonces constituyendo la esencia de lo que somos, aquello por la que tenemos opción de “tener” una vida de la que nos damos cuenta, de la que tenemos consciencia.

Nosotros, los humanos, seríamos el origen objetivo del Bien y del Mal, ni uno ni otro existirían si no a través de nosotros: gracias a que nosotros somos, “ellos” existen.

Llegados a este punto del razonamiento -con el que se puede estar de acuerdo o no, pero al que no se le puede negar, creo, su posibilidad de ser igual o más cierto que los que mantienen lo contrario-, importan bastante poco las diferentes alternativas que se nos pudiesen presentar: para hacer de nuestro mundo un lugar en el que las vidas que se desgranan entre sus luces y sus sombras, nuestra vidas, tengan razón suficiente para haber comenzado a ser y cuenten con la coherencia indispensable para creer en la esperanza de que vale la pena seguir siendo, hemos de cambiar algo para que todo no continúe siendo como es.Cualquiera que sea la respuesta que elijamos para intentar hallar una solución, o algo que la pueda sustituir al menos en nuestra conciencia reflexiva, al dilema que nos ocupa y preocupa, que nos desvela y abate, que nos lleva de la angustia al tormento, que nos ahoga y nos escupe y nos embadurna en la peor de las abyecciones, que nos da la vida y nos la quita: ¿somos o no el Mal?, ha de pasar por una meditación existencial tan profunda y determinante como lejana e improbable: parar, pensar, decidir y actuar; cambiar el intemporal, continuo y reiterativo “no cambio”, que nos encadena, ciega y condena… En el entretanto, en ese espacio de tiempo sin apenas tiempo en el que la Humanidad viene siendo casi de todo menos humana, lo espantoso nos sigue habitando, seguiremos viviendo en espera de una muerte que debiera ser parte y no fin de nuestras vidas, continuaremos haciendo sufrir sufriendo, y sufriendo haciendo también morir, todo por tratar de agarrarnos a una vida que no habremos sabido, ni merecido, vivir.