La televisión pública andaluza permitirá la visión de contenidos bajo demanda a través de una plataforma de última tecnología. Según han declarado sus dirigentes, la cadena busca acercarse al público joven digitalizado que ahora no ve Canal Sur. ¡Que tiemblen Twitch y Tik Tok!, ¡la Generación Z le pondrá los cuernos a Ibai con el podcast de los abuelos de Juan y Medio! Los mismos tipos que han estado dos años diciendo gilipolleces en televisión sobre la pandemia llevan un mes diciendo gilipolleces en televisión sobre la invasión de Ucrania. Una fina mezcla de partículas minerales que se concentran en la superficie de la arena del desierto y que, al ser extremadamente pequeñas y ligeras, son arrastradas con facilidad a miles de kilómetros. Ya lo sabéis, amigas, polvo sahariano no es tirarse a un beduino en el asiento trasero de un Tuareg. La polvareda rojiza que ha invadido nuestro país -la Operación Tormenta del Desierto del traicionado Polisario- está compuesta por silicatos, que son unos minerales ampliamente subvencionados y amantes de las mariscadas y carbonatos, muchos de los cuales ya se encontraban en España, donde abundan. Entre los primeros destacan la moscovita -de color morado, suele presentarse formando un círculo-, el cuarzo -que tiene una dureza de grado 7 en la Escala de Mohs, de manera que puede rayar los aceros comunes, pero no la cara de Sánchez- y la plagioclasa, sobre la que el presidente también tiene escrita una tesis. Entre los segundos predomina la dolomita, un mineral gay de origen alpino extraordinariamente sensible al dolor. "Alguna vez es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero nunca ha de morir todo un pueblo por un solo hombre: recuerda siempre esto, Vladimir", Quién sabe, a lo mejor el hijo de Putina pasa las noches insomnes leyendo a Espriu. Rajoy fue derecha extrema hasta que, escondido en el bolso de Soraya, se moderó; Casado era una foto en Colón -"la ultraderecha te quiere gobernar y Pablo y Teo le siguen la corriente"- y ahora es un mártir de la democracia; Feijóo estaba en el centro-centro y antes, incluso, de acceder a la presidencia popular ya es un nazi peligroso. Porfa, Oriol, preséntate a las primarias del PP: es sólo por el placer de escuchar a Nacho Escolar llamarte, por fin, lo que siempre has sido. Ibáñez, el mito viviente del humor patrio, ha cumplido 86 años y yo, que soy hijo putativo de Mortadelo y Filemón, le quiero dedicar esta columna. ¡Va por usted, maestro!