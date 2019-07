Por favor, no nos corten las alas

El Aeropuerto de Jerez funciona bien, así que hagamos lo posible para que no lo haga o al menos que no lo haga mejor. Este es el mensaje que ha lanzado esta semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe en el que cuestiona la inversión prevista en el Plan Director del Ministerio de Fomento para, entre otras cosas, destinar 45 millones de euros para ampliar la pista y permitir así que puedan llegar más aeronaves y nuevas rutas. El mundo al revés. Tenemos una infraestructura que después de muchos años y millones de euros de todos los contribuyentes ha conseguido despegar (nunca mejor dicho) y lo que hay que hacer es ahogarla, frenarla. A Napoleón Bonaparte se le atribuye la frase: "Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión". La CNMV parece haber tomado al pie de la letra esta frase, pues de otra forma no se entiende que se quiera crear una polémica donde no la hay. Menos mal que desde todas las instancias se ha reaccionado con rapidez y contundencia ante ese informe que cuestiona las mejoras en el aeropuerto jerezano y que, menos mal, el documento de Competencia, no es vinculante. Y no se podrá aludir a que estamos ante una reacción localista, endogámica o egocéntrica. Quienes han rechazado al unísono las consideraciones de los tecnócratas de la Comisión han sido responsables de ciudades tan diferentes como Jerez o Chiclana que, eso sí, tienen el turismo como una de sus principales apuestas de presente y futuro.

Pasa lo de siempre. Para un técnico de Madrid, que en la provincia de Cádiz exista un aeropuerto en Jerez, teniendo Sevilla tan cerca y Gibraltar a tiro de piedra, es todo un lujo. Hacen cuentas con la calculadora y el compás y todo lo que se destine a un aeropuerto en Jerez es derroche. Claro, porque es tan cómodo y sencillo coger uno de los escasos vuelos desde la Roca, con su precioso control de acceso y sus amables agentes para acceder a su aeródromo incapaz (por fortuna) de crecer... ¿Será casualidad que muchos ciudadanos de la provincia de Cádiz opten por Málaga antes que por Gibraltar?

No parece serio que el informe de Competencia alcance más recorrido que el de esta polémica, que ha de servir al menos para que tengan en cuenta que desde hace tiempo el Aeropuerto de Jerez, su tráfico, sus pasajeros, no hacen más que crecer y crecer, para suerte de toda la provincia de Cádiz. Uno va viendo, humildemente y con ilusión, las cifras que se presentan mes a mes y piensa, inocentemente, que será un motor imparable para el sector turístico que tanto mueve y tanta falta hace. Y algunos técnicos, esos que han hecho cuentas y dicen que con más pista habrá más vuelos, más pasajeros, más dinero y más trabajo, presentan un informe para que se invierta más. Resulta descorazonador que muy cerca de ellos, también en Madrid, hay otros que no lo ven y consideran que esta instalación con más de 80 años de historia está bien como está. Seguro que son los primeros a los que se les llena la boca de decir qué ricos están aquí los "peces fritos".