¡Por favor!

Acabo de cumplir 60 añazos, los mismos que según me decían mis padres debo llevar en mi Hermandad, y uno más que las 59 salidas que he conseguido terminar. Ahora, ya con los achaques de la edad, tengo cada año la esperanza de no tardar 6 horas en ir a Cristina desde La Colegial y volver, con sus plantones. Tengo la esperanza de que las hermandades cuiden a sus mayores para que podamos seguir saliendo mientras la salud lo permita. Por eso me da sudor frío pensar en cómo llegar al punto de salida de la nueva carrera oficial. Sin entrar en esa guerra desatada entre quienes votaron una u otra carrera oficial quisiera desde estas líneas hacer alguna pregunta (sin ánimo de que me respondan), a todos los hermanos mayores de nuestras hermandades, votaran lo que votaran: cuando se vota una nueva carrera oficial ¿en qué se piensa? ¿En los cofrades que van de nazarenos o bajo las trabajaderas, o en estar mucho tiempo en la calle para ver quién da mejor espectáculo? ¿Se piensa en hacer posible que el mayor número de ciudadanos puedan ver todas las cofradías en un tramo de la ciudad para que quienes no pueden desplazarse tengan la oportunidad, o en la posibilidad de poner cuantos más palcos mejor y aumentar los ingresos a repartir para mejores bandas, flores, etc.? Sí, lo de la obra social me lo sé. ¡Joé hasta hay quien por 500 kg de comida se hace la foto para el periódico cuando con el costo de eso no pagan ni el autobús de la banda! ¿En qué se piensa cuando se vota una carrera oficial? Eso es lo que me gustaría saber. Y desde luego, querría que fuese en los hermanos que conforman la hermandad y sus posibilidades, para que cada vez haya más que puedan salir. Que fuese en los jerezanos, para que cada vez más puedan ver a todas las hermandades aunque no puedan ir a las recogidas o a los barrios. Y desde luego, me gustaría, pensando que es una manifestación religiosa, una protestación pública de nuestra fe, y no un Juego de Tronos para ver quién es el rey del castillo, que fuese en lo mejor para todos. Pues eso ¿Qué es lo que se vota?... ¡Por favor!