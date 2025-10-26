Una Feria precipitada

Un juez ha anulado el plano de la última Feria del Caballo tras la denuncia del PCE por el reparto y ubicación de las casetas. Hosteleros, sindicatos y oposición hablaron entonces de ‘amiguismos’ y de falta de documentación para justificar los cambios. La alcaldesa asegura que no se incumplió la ley, pero reconoce que se actuó con precipitación. En tal caso, cabe preguntarse por qué se siguió adelante con los cambios y no se esperó a la próxima edición para aplicarlos.