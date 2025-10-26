Postdata
Rafael Padilla
Todólogos profesionales
El microscopio
Un juez ha anulado el plano de la última Feria del Caballo tras la denuncia del PCE por el reparto y ubicación de las casetas. Hosteleros, sindicatos y oposición hablaron entonces de ‘amiguismos’ y de falta de documentación para justificar los cambios. La alcaldesa asegura que no se incumplió la ley, pero reconoce que se actuó con precipitación. En tal caso, cabe preguntarse por qué se siguió adelante con los cambios y no se esperó a la próxima edición para aplicarlos.
También te puede interesar
Postdata
Rafael Padilla
Todólogos profesionales
El microscopio
Una Feria precipitada
El catalejo
Temblor arancelario
Gafas de cerca
Tacho Rufino
Por el dinero no te preocupes, que dinero no hay
Lo último
Pantomima en la oficina
Las dos orillas
José Joaquín León
Ahora, la hora
Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
El PNV avisa: no más allá de 2026