Otra fiesta de la democraciaEl voluntariado de Urdangarín

Anda la opinión pública (y publicada, como dicen los más avispados) un tanto molesta con esto del adelanto electoral. Se argumenta, principalmente, que los ciudadanos ya hicieron "su trabajo" al ir a votar el pasado 28 de abril y que ahora le tocaba a los políticos culminar tan ímprobo esfuerzo con la formación de un Gobierno estable, etcétera. Al leer y escuchar algunas opiniones cualquiera diría que aquel soleado domingo de primavera los electores cogieron un pico y una pala en vez de una papeleta antes de ir a comer a la casa de la señora suegra. Si, como se suele decir un poco de chufla, las elecciones son la "fiesta de la democracia", deberíamos alegrarnos de que el próximo 10 de noviembre tengamos un poco de diversión. Toca volver a votar y mejor es hacerlo con alegría de guateque que lamentándonos como vírgenes necias.

No pretendemos frivolizar. La repetición electoral es una criticable pérdida de tiempo en unos momentos en los que los nubarrones son cada vez más negros, con una crisis económica a las puertas que puede verse agravada por un panorama nacional e internacional enmarañado (Brexit, Golfo Pérsico, Cataluña...). Pero es mejor votar de nuevo que apechugar con un Gobierno que nos metía a Gabriel Rufián en la cocina. Recuerden los lamentos del lenguaraz charnego suplicando a Sánchez un Gobierno de progreso. A uno se le corta el cuerpo. De la propuesta de Rivera no hablamos porque fue el producto de un oportunismo sonrojante, cuando ya no había tiempo para nada, apenas para intentar una apertura ventajosa con vistas a la campaña electoral.

Las votaciones del próximo 10 de noviembre, insistimos, hay que verlas como una nueva oportunidad, aunque también es cierto que corremos el peligro de toparnos con unos resultados similares a los actuales. En ese caso... ya veremos. La política siempre tiene algo de patada hacia adelante y en estos momentos lo que interesa es salir de una situación inmanejable. Devolver la voz a los ciudadanos, aunque estén afónicos, es la única solución lógica. Sobre todo, no nos creamos ese cuento de un pueblo ejemplar y una casta dirigente absolutamente malvada. Ese es el inicio de todo populismo. Los políticos son el espejo donde nos reflejamos como sociedad. Es cierto que no nos gusta lo que vemos, pero es que somos así de feos.

IÑAKI Urdangarín ha salido con puntualidad británica de la prisión de Brieva y con la misma puntualidad regresó a la hora fijada. El juez aceptó la solicitud de que cumpliera parte de su pena como voluntario en una causa social, y el juez redactó un auto de aceptación que tendría que ser de obligada lectura antes de opinar sobre la situación del cuñado del Rey y, en tiempos, su amigo inseparable. Explica el juez que las leyes y normas de reinserción contemplan que la condena se pueda cumplir en forma de voluntariado, tanto en España como en otros países de nuestro entorno; que son muchos los que cumplen prisión que hacen labor de voluntariado, y que además un preso en situación de aislamiento total como la de Urdangarín, necesita psíquica y psicológicamente alguna fórmula de relacionarse con los demás. Explica el juez, por cierto, que son los jueces los que determinan dónde debe ingresar una persona condenada a prisión, pone ejemplos de otros presos conocidos que también han cumplido su condena aislados, y asegura que, como no podía ser de otra manera, la nueva situación de Urdangarín cumple todas las condiciones legales que se exigen a quienes solicitan un voluntariado durante sus años de condena.

Dicho lo cual, de la misma manera que habría sido absolutamente injusto que Urdangarín recibiera un trato de favor por formar parte de la Familia Real, y que millones de españoles apostaron en su momento que el marido de la infanta Cristina no pisaría una cárcel española, apuesta que perdieron, el paso del tiempo demuestra que se le ha tratado exactamente igual que a otros presos en igualdad de condiciones. Sería injusto que recibiera un trato más desfavorable por ser miembro de la Familia Real. Es más: cualquiera que haga memoria puede recordar casos de destacados españoles condenados que han tenido un trato judicial bastante más laxo que Urdangarín. Sin ir más lejos, Jordi Pujol Ferrusola, condenado a varios años de prisión y que al mes estaba en la calle. Cuando se supo que circulaba libremente por Barcelona fue tan amplia la protesta que un juez volvió a enviarlo a prisión.

Urdangarín está bien condenado. Tuvo un juicio justo, ha sido condenado y se encuentra en prisión a la espera de que se le conceda el tercer grado cuando cumpla la parte de prisión que recoge la ley. Habrá escándalo ese día, seguro. Como lo hay en un sector de la sociedad que no quiere trato de igual con otros presos para el cuñado del Rey, sino que pretende que se le castigue más duramente.