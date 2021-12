El fin justifica los medios

La decisión de la Junta de Andalucía de dar otro paso adelante y solicitar al Tribunal Superior de la Junta de Andalucía que amplíe la obligatoriedad del pasaporte Covid a la restauración y el ocio nocturno parece una medida de lo más acertada para reducir el riesgo de contagio ante la subida generalizada de la incidencia del coronavirus. La solicitud, todavía pendiente del visto bueno judicial, se aplicaría en principio hasta el 15 de enero, al igual que para acceder a hospitales y residencias.

El objetivo ampara la solicitud: reducir ese porcentaje de población que todavía no está vacunada y que, por tanto, en principio es más propensa al contagio, tanto al propio como a propagar el virus. No es una medida baladí entendiendo que el bien común ha de estar por encima del particular, y no es una decisión aislada sino que en Europa ya lleva tiempo: en Francia, desde agosto, es obligatorio para bares, restaurantes, terrazas exteriores, museos, cines, teatros, bibliotecas y también exteriores concurridos como los mercados navideños y estadios deportivos. En Italia, hasta el 15 de enero los no vacunados no podrán entrar en bares, restaurantes, espectáculos, gimnasios, piscinas, estadios y eventos deportivos. Alemania también observa restricciones a escala nacional a los no inmunizados, con vacunación imprescindible para acceder incluso a establecimientos de comercio minorista, y así por la mayoría de países del continente.

En todo esto se trata de incentivar a los que todavía no se han vacunado por las razones que fueren, porque además de los negacionistas hay muchas personas de todas las franjas de edad reacias al pinchazo. Y no cabe duda que la vacunación se ha reactivado en cuanto alguno ha visto que se quedaba sin disfrutar de bares, restaurantes y ocio nocturno.

Y esa es otra de las patas de esta mesa, la hostelería, siempre en el punto de mira con la pandemia. Obligada a cerrar para frenar los contagios, ahora parece destinada a sufrir un mal menor sin cerrar pero oficiando de vigilantes de aduana al tener que solicitar el pasaporte Covid.

Huelga decir que, aunque haya quien esté en contra, cualquier hostelero preferirá tener que pedir el pasaporte Covid a cerrar el negocio, y más en estas fechas. Por eso hay que exigir a la Junta de Andalucía que provea la infraestructura necesaria para agilizar todo lo posible este trámite, comenzando por la obtención del pasaporte Covid para todos los que cumplan los requisitos establecidos, tanto para el acceso a bares y restaurantes como hospitales y residencias.

Una de las obligaciones de las administraciones es facilitar los trámites a los ciudadanos y ahora llega una buena ocasión para mostrar eficiencia: tanto los hosteleros como los clientes lo agradecerán y así la incidencia o molestia del pasaporte Covid quedará en mera anécdota en los bares pero aumentará el porcentaje de vacunación y reducirá el riesgo de contagio, que es de lo que se trata.