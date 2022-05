La gallina de los huevos de oro

JEREZ vive en el ecuador de ese triángulo mágico que conforman la Semana Santa, el Gran Premio de España de MotoGP y la Feria del Caballo, una terna inigualable para un cartel de lujo -el que pueda, que empate- que en apenas un mes mantiene a la ciudad en su temporada alta, fechas para vivir y recordar, para presumir, avanzar y crecer, orgullo jerezano del que se aprovecha toda la provincia pero también para tomar buena nota de lo que se puede mejorar de cara a ediciones futuras para mantener el nombre de la ciudad donde se merece, en el primer plano cofrade, motero y feriante. Jerez obliga: a no dormirse en los laureles, a buscar la forma y la fórmula de reinventarse para no desaprovechar estas fechas, catapulta de la ciudad para todo el año, y no dejar languidecer estos tres atractivos en general -ni otros en particular- para no morir de éxito.

Atrás quedó la Semana Santa del reencuentro de las cofradías con la Carrera Oficial y seguro que los responsables -Obispado, Unión de Hermandades y las propias hermandades- han tomado buena nota de lo que se puede mejorar y de lo que hay que arreglar para la Semana Mayor de 2023, al igual que el Ayuntamiento, el primer interesado en que todo salga bien porque ese es su principal objetivo, que en la ciudad todo funcione lo mejor posible.

En apenas una semana la ciudad se concentrará en el González Hontoria, donde la recuperación de la normalidad permitirá volver a disfrutar de la incomparable Feria del Caballo, sin duda la mejor feria del mundo con casetas para todos los públicos, un paseo de caballos que es un espectáculo para la vista con el contraste de colores al sol de Andalucía embotellado, el soniquete particular de la tierra decorando con flamenco auténtico las tardes y noches y unos carteles de toros para que se saquen los pañuelos, esperemos que blancos.

Eso sí, con la crisis y el aumento de los precios -culpa de Putin, no lo olviden, que aquí el Gobierno no tiene culpa de nada porque no tiene capacidad de maniobra- la Feria se puede hacer demasiado larga para los bolsillos de la mayoría aunque las ganas de fiesta no nos las quita nadie y ya se vio cómo salía la gente a la calle en Semana Santa. Pero la inflación desinfla las carteras y el margen de maniobra del ciudadano, y ya los caseteros -los que se han atrevido a dar el paso adelante- han advertido de que los precios van a superar las previsiones de los optimistas. Estamos avisados, porque los pesimistas ya saben lo que les espera...

Y ahora estamos inmersos en el Mundial de motos, un Gran Premio de España que es el espectáculo que más gente congrega en la ciudad de largo, con diferencia:Jerez es referencia en la provincia, en la región y en toda España, además de ser foco de atracción en todo el mundo y la oportunidad de proyección internacional que ello supone. La fama bien ganada a lo largo de los años hace que la marabunta ruja en la pelousse jerezana como en ningún sitio, y el grado de perfección que ha alcanzado la organización -Dorna, Circuito de Jerez y la coordinación de fuerzas del orden- es tal que vienen del extranjero a estudiar y aprender de forma de hacer las cosas en el dispositivo que se monta estos días para controlar y acomodar a los 140.000 aficionados que se esperan hoy en el trazado de la carretera de Arcos, donde tanto el acceso antes de las carreras como el desalojo al final de la jornada viene rayando la perfección.

Pero como no hay que dormirse en los laureles, también los responsables saben que hay margen de mejora dentro y fuera del Circuito. Este año se han rebajado las previsiones económicas que supone el Gran Premio: Marín y Cardenete hablaban de unos ingresos de 25 millones de euros pero Juanma Moreno apuntaba en Córdoba que MotoGP en el trazado jerezano podría alcanzar un impacto de unos 10 millones de euros...

Fuera del Circuito, a nadie escapa que poblaciones cercanas se han estado ganando a los moteros desde que Jerez tuvo la infeliz idea de cerrar el centro a las motos. Ahí conocieron las poblaciones de la costa y desde entonces el centro de la ciudad ya no es lo que era en el Gran Premio, trasladándose la concentración a zonas como la avenida de Europa. Se trata de hacer lo más cómoda posible la visita a los moteros siempre dentro de un orden, y si muchos eligen El Puerto o Sanlúcar en vez de Jerez por algo será...

Y dentro del Circuito también hay margen de mejora, porque el trazado además del repintado y lavado de cara habitual de todos los años necesita adecuar sus instalaciones a los tiempos que corren. Que haya equipos que tengan que montar su garaje en el paddock porque el edificio de boxes se ha quedado pequeño es un punto negativo en el Mundial de 2022, y problemas de esta índole solo pueden solventarse si Cirjesa tiene capacidad de acción y maniobra, lo que a día de hoy es imposible con un Ayuntamiento endeudado como accionista mayoritario. ¿Otra vez hablando de la Junta como accionista mayoritario? Otra vez. O la Junta o alguien que aporte el capital necesario para modernizar el Circuito -¿Qué pasa con la Torre Tío Pepe y el Centro del Motor?- y no perder comba en el Mundial, donde están llegando nuevos y modernos trazados y la competencia cada año será mayor. El ejemplo de Portimao, que ha arrebatado a Jerez los Test Oficiales de pretemporada de Moto2 y Moto3, está ahí al lado y, sabiendo los intereses que se mueven en cualquier negociación, cuantas más bazas a favor se tengan mayores probabilidades de éxito habrá.

Dormirse en los laureles es un riesgo peligroso y aquí de lo que se trata es de no matar a la gallina de los huevos de oro sino de alimentarla para que cada año, en este triángulo mágico para Jerez -Semana Santa, Gran Premio y Feria- sigan siendo una inyección económica para la ciudad, a la que buena falta le hace.