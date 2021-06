Guantazos y denuncias

No estuvo muy afortunado el recién ratificado por el TSJA portavoz municipal del PP, Antonio Saldaña, al calificar como “guantazo on the face de Mamen Sánchez” la sentencia en contra del Ayuntamiento. Esa expresión no parece la más apropiada un contexto de casos de violencia de género como el que vivimos. Y, más allá de esto, populares y socialistas están metidos en una especie de carrera por ver quién gana más denuncias en los tribunales, algo que al ciudadano le acaba creando una sensación de crispación que en nada ayuda en una pandemia y cuando las prioridades deberían ser otras.