Hay que hacerse mirar el sistema defensivo

Euforia desatada y chasco monumental. No es que fuese un maracanazo lo de antier noche en Heliópolis, pero casi. La Final Four de este acertado torneo de Liga de Naciones ya no está tan al alcance para la España de Luis Enrique. Fue por culpa de un batacazo incomprensible hijo de una confianza mal entendida, ya que los ingleses nos noquearon al contragolpe en un pleito en el que ellos eran los que estaban abocados al riesgo.

Fue el primer tiempo como el mal sueño de un verano que ya hizo las maletas. Con un sistema defensivo infame en el que nadie dio la medida, De Gea, que no es de hacer milagros, fue fusilado inmisericordemente por dos estiletes como Sterling y Rashford. Estos dos gamos de ébano se aprovecharon de la forma de pivotar de Kane, que dio un recital de cómo se juega de espaldas para asistir a unos huecos que invadirían sus colegas de ataque. Un recital a la contra inaceptable.

El empate era muy bueno para España, pero tras el triunfo en Wembley y las goleadas a Croacia y Gales, nadie se conformaba con firmar tablas. Para colmo, a los cinco minutos ya había desaprovechado España dos ocasiones clarísimas ante Pickford. Parecía que la noche apuntaba a fiesta, pero quedaba tanto terreno a las espaldas que la catástrofe fue llegando por su propio peso. Luego, Ceballos y Alcácer maquillaron algo la cosa, pero la suerte estaba echada.

Ahora sólo queda ganar en Zagreb el 15 de noviembre para no depender de ese Inglaterra-Croacia que se juega en Londres el 18. Todo estaba a mano, con Luis Enrique había vuelto la ilusión por el equipo de casi todos, pero lo de antier noche fue una ducha fría, demasiado fría. Y ya con tiempo para haber serenado la sesera hay que convenir en que el sistema defensivo, individual y colectivamente ya no había dado la medida en las maduras, conque blanco y en botella...