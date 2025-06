Una hipótesis

Supongamos que dentro de diez años gobierna en España con mayoría absoluta un partido de ultraderecha. Supongamos que el Parlamento decide suprimir el aforamiento de los seis miembros del Tribunal Constitucional que en junio de 2025 –es decir, anteayer– votaron la constitucionalidad de la ley de amnistía (una ley, por cierto, que negoció en Ginebra el incorruptible Santos Cerdán con un tipo que había estudiado Derecho en la cárcel tras ser condenado por colaborar con ETA en un secuestro). Bien, sigamos. Supongamos que el Parlamento decide aprobar una ley de alta traición que tenga efectos retroactivos. Y supongamos que esa ley de alta traición se aplica retroactivamente a los seis magistrados sanchistas que ayer votaron la constitucionalidad de la amnistía. Y supongamos –ya que la Constitución no lo prohíbe expresamente– que el Parlamento decide no sólo encarcelar a esos seis miembros, sino que obliga a exhibirlos en una jaula en la Plaza Mayor de Madrid, tal como ocurría en los tiempos de Fernando VII. Nada de eso está explícitamente prohibido por la Constitución, o sea que ahora, tal como acaban de decidir esos seis miembros sanchistas del Tribunal Constitucional en una sentencia bochornosa, esas medidas repugnantes podrían ser aprobadas por un Parlamento del futuro. Si tal como dice la sentencia que se hizo pública anteayer, el Parlamento es soberano sin límite alguno (salvo que ese límite esté explícitamente establecido por la Constitución), todo lo que he apuntado más arriba sería posible: la condena retroactiva por alta traición, el encarcelamiento y la exhibición en una jaula en una plaza pública. Ya que la Constitución no prohíbe ninguna de esas medidas claramente criminales, a partir de ayer todas estas aberraciones jurídicas podrían ser legales.

¿Son conscientes de estas cosas los magistrados que han aprobado la constitucionalidad de la ley de Amnistía creyendo que nos estaban dando un gran ejemplo de progresismo moral? ¿Saben que están desmantelando el Estado de Derecho y que ellos mismos podrían ser sometidos en el futuro a una arbitrariedad tan vergonzosa como la que acaban de aprobar? Yo diría que no. Muy lúcidos, desde luego, no parecen.