Algo sobre la historiografía flamenca, según Manuel Naranjo

No pretendo reproducir –ni puedo ni lo intento-, el trabajo que Manuel Naranjo Loreto inserta en el volumen número 30 de la Revista de Flamencología, editada ésta por la Cátedra de Flamencología con la colaboración de la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz del Flamenco, titulado “Flamencos de Jerez: Estudio de los registros de Alan Lomax”.

Mi intención al abordar tan extraordinario como exhaustivo trabajo se centra en varios puntos que me sirven de un lado para publicitar dicha edición y de otro, para resaltar algunos de los temas que Manuel Naranjo destaca en su trabajo; como por ejemplo el de una opinión que así mismo comparto con él: “se quiere hacer visible en el referido trabajo a esos intérpretes que, como figuras ocultas o actores secundarios no tuvieron espacio en la historiografía flamenca, jugando también un papel importante en los procesos de negociación de los discursos de poder y de identidad dibujando una cuestión de construcción social y no simplemente de herencia recibida”. ¿Cuántos han querido y no han podido? ¿Cuántos intérpretes lo intentaron y una vez abierta la espita, por motivos que sería difícil enumerar quedaron anclados a la mitad del camino? También los que se han ido y tenemos olvidados. Vaya nuestro recuerdo para todos ellos.

Otro aspecto que considero resaltable del comentario en cuestión lo plantea el autor en los siguientes términos: “este artículo pretende reconstruir y poner en valor las figuras de un conjunto de intérpretes flamencos de los años cincuenta en Jerez de la Frontera partiendo de las grabaciones que Alan Lomax registró en la Fiesta de la Vendimia en 1952. Para el desarrollo de su trabajo, Manuel Naranjo ha tenido en cuenta las más diversas fuentes llegando incluso a visualizar copias de la película “Duende y Misterio del Flamenco”, de Edgar Neville. Aquí y, aún cuando me salga del contenido del artículo original, quiero exponer mi personal vivencia junto al renombrado autor teatral, director de cine y diplomático con quien mantuve una interesante conversación a las puertas del Teatro ARA de Málaga en el que yo trabajaba y que creó la esposa del escritor, Ángeles Rubio Agüelles. Edgar Neville, cuya enorme humanidad encontraba dificultad para acomodarse en el vehículo que le llevó a Málaga en dicha ocasión me ha proporcionado algunas anécdotas que podría reseñar centradas en ambos personajes, pero el espacio y la ocasión no me lo autorizan.

Manolo Naranjo cita también en su artículo los nombres de Eduardo Lozano “El Carbonero” y Chano Núñez, siendo ambos nombres los que me permiten seguir con mi narración, siempre valiéndome del comentado artículo “Flamencos de Jerez: Estudio de los registros de Alan Lomax”, de Manuel Naranjo. De “El Carbonero”, aparte las muchas tardes de Viernes Santo que nos encontramos a las puertas de la Ermita de San Telmo a la salida de las sagradas imágenes de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración –él para cantar y yo para grabar-, el libro a él dedicado y para el que conté con la inestimable colaboración de su hijo Manuel y la del abogado y amigo Jesús García. Por cuanto a Chano Núñez se refiere, relojero y circunstancialmente guitarrista –fue hijo de un histórico de la sonanta: Sebastián Núñez, que placeó a los artistas de su generación por salones y bodegas-, tuve diversas conversaciones con él en su domicilio de calle Zaragoza, especialmente con ocasión de ser incluido en el programa que mano a mano con EL Guitarrón de San Pedro puse en pie en la Sala Compañía titulado “Seis guitarristas veteranos” y, en donde uno de los hijos del recordado Chano Núñez recogió el diploma de su padre junto a los entregados a Manolo Ferrer, Juan González Ramos, Joaquín Rodríguez, Salvador Rubio y José Mateo. Por mi parte nada más; sólo recordar que la Revista de Flamencología ha alcanzado el número 30 de su edición gracias a trabajos como el de Manuel Naranjo Loreto y a la decisión tomada por la actual y joven directiva de la Cátedra de Flamencología de Jerez que, con la colaboración de la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz la ha puesto en manos de cuantos se sientan interesados en conocer un poco más de la historia del flamenco en y de Jerez.