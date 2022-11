Ni de hombres ni de mujeres

Desde 2003, 1.166 mujeres han sido asesinadas desde 2003, de ellas 36 en lo que va de 2022. No son cifras que se puedan exagerar o manipular para justificar determinadas políticas o discursos de género. Se trata de una realidad bárbara con la que no se debería convivir, que debería estar erradicada desde hace mucho tiempo, contra la que se debe luchar con todos los medios sociales, políticos, legales, policiales, judiciales y también personales, porque somos responsables de la educación de nuestros hijos.

Dicho esto para que no haya manipulaciones -porque se manipula desde muchos frentes ideológicos- hay que añadir que el asesinato de la pequeña Olivia revela errores judiciales y/o lagunas interpretativas legales que escalofrían. Y atenuantes o silencios que avergüenzan. La ministra Montero tardó solo unas horas en expresar su "rabia y dolor" por el asesinato de una mujer en Valencia de Alcántara (Cáceres) y dos días -y además bajo presión durante una comparecencia- en referirse al asesinato de la niña Olivia. Que Vox lo haya aprovechado para fortalecer su discurso no debe impedir referirse a este silencio -y a los atenuantes de desequilibrio mental u obnubilación por desesperación que se han oído- como algo vergonzoso. Callarse algo porque Vox lo ha utilizado para manipular es una forma de dejarse amordazar. ¿Si una madre mata a su hija para vengarse del padre no se trata de violencia vicaria? ¿Por qué se ocultan las cifras de hijos asesinados por sus madres? ¿Para fortalecer el relato oficial dominante que vincula toda violencia sobre los hijos al machismo y el patriarcado? Según datos del Ministerio de Justicia facilitados por primera vez el pasado junio tras una interpelación del PP que no obtuvo respuesta de los de Igualdad e Interior, de los 50 filicidios cometidos desde 2007, 26 habían sido perpetrados por la madre y 24 por los padres. El padre de Olivia lo expresó con sereno realismo: "esto no va de hombres ni de mujeres, esto va de que no se le puede hacer esto a un niño, por Dios".

Tampoco se debe ignorar el calvario vivido por el padre durante cinco años, soportando hasta 18 denuncias falsas de su expareja, algunas de malos tratos a ella y a su hija. Cuando por fin la justicia le concedió la custodia a él, la madre, presuntamente, la asesinó con premeditación: "antes de dejarla con el padre, la mato" escribió a su hermano. Y lo hizo.