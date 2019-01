La hora del cambio

Terminaba el año con una columna titulada que 'No mareen la perdiz' en alusión a las negociaciones iniciadas en diciembre por el PP y Cs tras las elecciones andaluzas. El titular iba dirigido tanto al partido de Moreno como al de Marín, pues por aquellas fechas, un 12 de diciembre, Vox había anunciado que no iba a ser un obstáculo para el cambio, lo cual suponía un importante avance teniendo en cuenta que la investidura de Moreno depende obligatoriamente del apoyo del partido de Abascal. Como era de esperar, días después éste aclaraba que tampoco iba a ser el felpudo de la negociación. Tras marear la perdiz todas las Navidades, Vox hizo ayer su mayor exhibición de fuerza con un documento en el que radicaliza sus medidas.

Desde el momento en el que los andaluces apostaron por el cambio estaba claro que el diálogo no iba a ser fácil, teniendo en cuenta que el acuerdo al que se llegue tendrá sus efectos en las próximas citas electorales, arriesgando unos más que otros. Aun así, al margen del postureo y teniendo presente que en política en menos 24 horas puede pasar de todo, los tres partidos saben que el mayor riesgo es perder la oportunidad de poner fin a 36 años de socialismo. Los cambios son buenos y en democracia más. Y así lo han considerado los ciudadanos. La nueva presidenta del Parlamento de Andalucía inicia hoy la ronda de contactos con los grupos políticos para proponer al candidato para presidir la Junta. En una semana decisiva para el acuerdo no estaría mal recordar el daño que hace a la economía la incertidumbre política, por no hablar de la paralización administrativa que supone la repetición de unas elecciones. Sería un error perder la ocasión de demostrar que hay otra forma de gestionar y ya serán los andaluces los que se encarguen de juzgar dentro de cuatro años el trabajo realizado. De momento un Gobierno de coalición, en el que unos y otros estén vigilantes, puede ser la mejor opción para liderar una transición que exige actuar con responsabilidad y honestidad pensando en el interés general de Andalucía.