¡Una imbecilidad!

Decía ayer el ministro Duque, ante las próximas elecciones, que levante el dedo quien no se haya quedado fuera de juego con las imprevisiones del presidente. Así vamos, con esa desidia y gobernar a salto de mata según vayan las cosas, con una cosa hoy y la contraria mañana. Entretanto, todos pendientes del juicio del procés, que no sé muy bien qué significa. Para mí solo se juzga a unos delincuentes, que por ejemplo pagaron cosas del referéndum sin facturas, como Pacheco, o destinaron dineros de una cosa para otras, como Pilar Sánchez. Pero así es la vida. En realidad son unos imbéciles que inmersos en su propio mundo están dispuestos a lo que sea con tal de imponer lo que es mejor para ellos. El peligro ya lo avisó Balzac cuando dijo: "un imbécil que no tiene más que una idea en la cabeza es más fuerte que un hombre de talento que tiene millares". Y así nos va. Tenemos que escuchar cómo quienes violentaron las normas se declaran presos políticos y víctimas de sus ideas, y hay que respetar su opinión porque esa es la democracia. Esa democracia que según el iluminado del presidente catalán está por encima de la ley y le permite a él y los suyos hacer lo que le venga en gana. Con ese mismo afán democrático, yo me declaro preso de los políticos. De los independentistas que no tienen más fin que su propio bien, y de los demás, que se dejan manipular por aquellos mientras los problemas reales se dejan aparte. A ver si espabilan y se dedican a solventar las listas de espera de la sanidad, a mejorar las condiciones de trabajo de los sanitarios, a procurar que los autónomos no se arruinen antes de poder abrir sus negocios, a ayudar a las empresas que contratan gente y no a los bancos que no paran de despedir empleados, a evitar que haya gente cobrando el paro y haciendo chapuces, a perseguir a los listos que con líos societarios se ahorran impuestos, y sobre todo a evitar que se destruyan empleos y procurar que todo el mundo tenga al menos lo que dice la constitución: techo, trabajo y comida. Lo demás, eso... ¡una imbecilidad!