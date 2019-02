El 'imperio' contraataca

Los ingleses –no escoceses ni galeses ni, por supuesto, irlandeses 'del Norte': sólo ingleses- nunca han sido santo de mi devoción. A pesar de tener familia inglesa, y de haber conocido ingleses interesantes y valiosos como personas, la generalidad de ellos –asumiendo el riesgo de error que implica cualquier generalización- son bastante indeseables. Lo llevan en su ADN: son gentes ásperas, nada hospitalarias, exclusivistas, demasiado prepotentes y muy engreídos.

Su Historia habla de ellos mucho mejor de lo que yo lo pueda hacer. Sus conquistas, cuando fueron imperio, caracterizadas, todas y en cualquiera de las latitudes del planeta que tuvieron la desgracia de caer bajo el peso de 'su graciosa majestad', por un 'apartheid' extremo e inamovible hacia los pueblos conquistados –comportamiento tan distante del mestizaje que siempre determinó a los conquistadores españoles o portugueses-; por su empeño enfermizo en trasladar e imponer, de modo absoluto y excluyente, su modo de vida y sus costumbres a todo el que estaba bajo su dominio; por su negativa patológica a apreciar en su justa medida lo que de bueno hay fuera de sus fronteras; por su incapacidad congénita para aceptar que siempre ha habido, hay y habrá, más allá de 'lo inglés', personas capaces de igualar o superar, en algo o en mucho, lo que un inglés pueda llegar a alcanzar; ha calificado su actitud.

Ni el paso del tiempo, ni la excelencia de algunas de sus muy preclaras mentes, ni la bondad de algunos de sus espíritus, ni los muchos reveses a los que su presuntuosa vanidad les ha condenado han tenido, al parecer, el poder de convicción suficiente para alterar, o al menos modelar razonablemente, ni su tosco complejo de superioridad, ni su pedante actitud, ni tampoco la jactancia petulante que los delata.

Discriminadores por naturaleza, los ingleses, miran por encima de su torcido hombro a cualquier humano nacido allende sus fronteras, incluidos otros británicos como escoceses, galeses y los sometidos irlandeses 'del Norte'. 'Europeos' que nunca han sentido Europa; isleños aislados, por voluntad propia y testaruda, de un continente del que han renegado desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días; exclusivistas neuróticos incapaces de 'ver' más allá del azul y rojo de su bandera; vanidosos, insolidarios y jactanciosos.

Un 'pudding' con 'fish and chips' de muy difícil digestión, a no ser que recurramos a grandes dosis del moderno homeoprazol o del viejo bicarbonato además de ingentes cantidades de paciencia.

Hace casi dos años y medio, en junio de 2016, a un cretino con ansias de posteridad no se le ocurrió otra cosa que someter a votación, sin necesidad alguna, la permanencia, o no, del Reino Unido en la Unión Europea. Ya conocen el resultado.

Eran miembros favorecidos, como casi siempre exigen, de la UE, en unas condiciones exclusivas, con privilegios de los que no gozaban ningún otro de los países miembros, manteniendo su divisa: la libra esterlina, con su volante a la derecha, su circulación por la izquierda, su sistema de pesos y medidas diferente al del resto de los mortales, en fin… pero no era suficiente: la 'grandeza' del 'imperio', con su patética monarquía de chiste a la cabeza, se sentía 'humillada' por unos 'súbditos' que no querían 'arrodillarse' y 'comprender' el inconmensurable favor que ellos nos hacían, permitiéndonos casi que les tratásemos de 'tú', dentro de una comunidad económica y social de la que formaban parte gracias a su benevolencia en rebajarse para consentirnos gozar de su presencia.

No importan las consecuencias, no importa que la economía –la suya más que ninguna otra- se tambalee, no importa el sentido común ni la tendencia histórica a la unificación, a la supresión de fronteras y al acercamiento; no importan los años que van, y vamos, a necesitar para recuperar lo que vamos a perder, no importan los ciudadanos que viven allá y los suyos que lo hacen acá, no importa nada, nada… más que la obscena, chulesca, grosera e hilarante 'grandeza del imperio'.

Después de volver todo manga por hombro, después de casi tres años de hacernos perder el tiempo a todos –menos a ellos, que parecen no tener otra cosa mejor que hacer-, después de 'negociar' y firmar un acuerdo para que se vayan y nos paguen todo lo que nos deben, después de hundir las Bolsas, arruinar negocios, destrozar trabajos y vidas, después de todo eso y de más que se me olvide, los señoritos dicen ahora que lo que han 'acordado' y firmado no les gusta, que quieren 'negociar y firmar' otro 'acuerdo'.

Tal vez fuese porque no habían caído en la cuenta que la firma del 'acuerdo' se hizo antes del te de las cinco, y claro, eso es algo que irritaría sobremanera a 'su graciosísima majestad', a los 'lores', a las 'loras', y seguramente también a los loros que vagan por 'Hyde Park'.

Pobre Escocia y pobre País de Gales y, sobre todo, pobre Irlanda 'del Norte', teniendo que convivir con semejante parva de megalómanos indeseables.

Ya saben lo que le pasó a 'Darth Vader', se las prometía muy felices cuando su Imperio contraatacó… hasta que los 'Jedi', en su regreso, le cortaron las manos, primero, y acabaron con él y sus locuras, después. Me veo a 'Teresa May Vader', sin poder hacer calceta, a orillas del Támesis pensando en la manzana que Newton vio caer del árbol… mientras los soldados del 'imperio' vuelven a las verdes campiñas de Yorkshire a sembrar nabos y recoger boniatos… ingleses ¡por supuesto!