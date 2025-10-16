In memoriam Jaime González-Gordon

Jaime González-Gordon Díez, ha sido un hombre enamorado, de la vida, de la Fé y de Elisa.

Enamorado de la vida, siempre jovial y alegre. Familiar y generoso.

Enamorado devoto de la Virgen del Rocío, un rociero por los cuatro costados.

Enamorado de la naturaleza, del campo, de la sierra y del Coto de Doñana.

Temeroso de Dios, y también de equivocarse, de no tomar la mejor decisión. Le gustaba reflexionar y pedir opinión.

Enamorado del trabajo. En lo profesional y a pesar de las múltiples facetas a las que se dedicó, siempre ponía, sin dudar y por encima de todas, su actividad de bodeguero. La que más le llenó, la que más disfrutó y la que con más pasión vivió fue la bodega.

A cualquiera que se haya dedicado al Jerez, le marca de por vida. Si encima eres hijo de D. Manuel María González Gordon, ser bodeguero necesariamente adquiere otra dimensión.

Son centenares las anécdotas que Jaime recordaba y contaba. De sus viajes vendiendo vino por el mundo, de las ventas, de los mercados de exportación y de las personas que así fue conociendo. Historias apasionantes de un hombre apasionado, enamorado de la vida.

Todos los que tuvimos la inmensa suerte de compartir tiempo con él, disfrutamos de su compañía, de su conversación y de una copita, que hoy, necesariamente levantamos en su honor y memoria.

Jaime reflexionaba sobre si al llegar al Cielo, nos llegamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Estoy seguro de que hoy, Elisa te estará allí esperando, como siempre hacía, sonriendo.