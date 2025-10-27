Pedro Sánchez, que suele pillar al vuelo las oportunidades para desviar la atención hacia asuntos menos escabrosos que los propios, o para atacar de forma inmisericorde a su principal rival, ha declarado que es “una indecencia” que Feijóo permita que Mazón siga al frente de la Generalitat cuando ha transcurrido ya un año de la tragedia de la dana.

Puede tener razón el presidente, se ha echado de menos en Feijóo más presión para provocar la dimisión del presidente valenciano, en lugar de vincular el futuro de Mazón a cómo encara el trabajo de reconstrucción. La física, y también la reconstrucción anímica, con tanto dolor y tanta sensación de abandono.

Mazón suma motivos para que se exija su dimisión, pero también tiene responsabilidad en la tragedia el Gobierno central por el retraso en enviar la indispensable ayuda profesional y técnica, más la ayuda económica que le corresponde y había prometido. Como tienen responsabilidad los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de brazos cruzados durante años sin emprender las obras en cuencas y barrancos que podrían haber reducido la gravedad de la catástrofe.

Son muchas las entidades, autoridades y personas físicas que antes o después deberán responder ante la Justicia; pero si alguien no puede utilizar la palabra “indecencia” para calificar falta de energía en quien muestra tibieza a la hora de tomar decisiones políticas, es Pedro Sánchez.

Este jueves tendrá que comparecer en el Senado para responder sobre diversos asuntos relacionados por la corrupción en su Gobierno, ante la que reacciona con el “tú más” que descalifica a quien no tiene argumentos que ofrecer para defenderse de una corrupción galopante que afecta a sus colaboradores más próximos, a los máximos dirigentes de su partido y a su propia familia, lo que hace inevitable pensar que de alguna manera él conocía perfectamente el nivel de corrupción. De hecho, no ha tenido el menor gesto que indicara su interés por investigar y castigar a los presuntos culpables, sino que, por el contrario, desde su Gobierno y partido se ponen toda clase de obstáculos para impedir esa investigación. Hasta el punto de atacar profesional y personalmente a los jueces y periodistas que ponen todo su empeño en desvelar los hechos.

Cabría preguntarse si es Sánchez la persona más indicada para considerar indecente a Feijóo por no actuar contra Mazón, cuando él mantiene en su cargo a un fiscal general del Estado imputado por revelación de secretos, prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos público; ha escondido en Moncloa a un hermano que oficialmente reside en Portugal porque allí paga menos impuestos; incluyó a Ábalos en las lista al Congreso para tener inmunidad parlamentaria, un ministro cesado por su intolerable vida personal que incluía pagos y prebendas a prostitutas con dinero público… Por no mencionar el intento de promover leyes para impedir investigaciones que no le convenían.