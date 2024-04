El indulto a Griñán se aleja

Está más que complicado que a José Antonio Griñán le sea concedido el indulto, a tenor del último pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción. El ex presidente de la Junta fue condenado por el caso de los ERE y los fiscales consideran que no puede apreciarse una trayectoria de “honestidad y honradez” cuando ha sido condenado por “los delitos más graves cometidos en el seno de la Administración Pública”. A la vista de esta firme oposición, a Griñán sólo le resta una última carta, que no es otra que lograr el amparo del Tribunal Constitucional. En verano se conocerá.