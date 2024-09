Las etiquetas sirven para informar de lo que un objeto contiene, siendo legalmente obligatoria su veracidad. Si se aplicara a la vida política se vería que la etiqueta de izquierdas no informa del contenido, lo determina, con independencia de que no haya correspondencia entre lo que se dice y se hace. Para la izquierda de etiqueta da igual lo que se haga, cómo se actúe y se viva. Se está etiquetado, y eso basta. Las acciones pueden contradecir los principios y estos acomodarse a las circunstancias para beneficio, no de la mayoría, sino del líder y el partido. Nada tiene que ver esto con el probabilismo o la ética situacional, sino con el laxismo oportunista. No implica una forma de vida en coherencia con los principios. Basta la etiqueta, tanto en el sentido ya aludido de identificación de un contenido, aunque no haya correspondencia y sea engañoso, como en el de ceremonial –léase superficialmente cultural– que identifica a un grupo. Basta una adscripción sin consecuencias éticas y existenciales, con una contradicción entre lo que se dice ser y lo que se es, entre ortodoxia y ortopraxis.

La palabra ortodoxia une dos raíces griegas, orthós (correcto) y dóxa (opinión), significando, según la RAE, lo conforme con la doctrina oficial de una religión –lo que es su sentido más común–, pero también lo conforme con la doctrina fundamental de un sistema político, filosófico, etc. La palabra ortopraxis, nacida de la teología avanzada de los años 60 y que la RAE no reconoce, aunque como principio está presente en el judaísmo y el cristianismo desde sus orígenes (“me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí”, “por sus frutos les conoceréis”), une orthós (correcto) y praxis (práctica). Así, la ortodoxia nombra la corrección de las creencias y la ortopraxis la de las acciones, apuntando críticamente a la relación entre teoría y actos, creencias y prácticas, exigiendo que la doctrina muestre su verdad en la práctica y que esta sea coherente con la doctrina. Al igual que ortodoxia puede tener un sentido religioso y otro ideológico o político, ortopraxis también puede aplicarse a estos ámbitos.

No se es de izquierdas se viva como se viva, se actúe como se actúe, que es lo que hace la izquierda de etiqueta. Muy al contrario: es el comportamiento el que determina, en su coherencia con lo que se cree, se piensa o se dice, lo que cada cual sea.