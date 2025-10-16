Jaime González-Gordon Díez, solera 1/10 de González

En argot bodeguero jerezano, en la testa exterior, o fondo visto de la bota en punta de la andana, el bodeguero rotula orgulloso con flechas -en la dirección o altura en que se hayan- el numero de botas que comprenden del vino más viejo y especial.

Y si bien los hermanos González Diez -de don Manuel María y doña Mimi- fueron cuatro y hoy pretendo homenajear solo la memoria del menor de los varones, restan aún cuatro botas por dedicar a los que más se destaquen en la joven generación, de esta Sacristía familiar de tanta bonanza.

Y me dirán, cómo dijo la marquesa de Borgheto al cumplir ochenta años, a su capataz de chaqueta cuando le deseó una década más de vida: ¿Y usted por qué pone límite?

No, entre tantos miles de botas de la Bodega jerezana por excelencia, podría haberle supuesto hasta al menos cien vasijas excepcionales en una macro-sacristia bodeguera. Más me resulta casi impensable que tanta calidad humana y tanto bonhomía se prodigue por decenas... Como en un delicado Palo Cortado o un P.X. centenario, prima la calidad que no la cantidad.

Quién fue el CEO de Wisdom & Warter, en mi época en el Sector, a ese Señor con mayúscula -aunque ahora son falta ortográficas fuera de los nombres propios- tuve la suerte de tratarle, como a Elisa Cologan su mujer perfecta, en su uniforme verde cacería, que como naturalista lo fué desde muy joven y en su traje corto rociero, que por algo de la hermandad jerezana fué pionero, con su íntimo Toto y su amigo Valderas.

Alto y de rostro fino, de ojos claros, tan Díez como se pueda ser, fue su voz amable y sus atentas formas de interlocución, gran parte de su atractivo personal.

Empresario agro-cinegetico de gran iniciativa y patrono-presidente o consejero de las fundaciones en que participó y fundó -pronaturaleza y conservacionismo- donde se rodeó de representación de sus sobrinos y de profesionales de probada trayectoria, quienes hoy, con su numerosa familia y muchos de quienes le conocimos y nos distinguió con su simpatía y amistad, estamos afligidos por el fallecimiento de un hombre de su valía, generosidad en el trato y de imborrable recuerdo entre los de su, para muchos, irrepetible generación.

Nuestra Señora del Rocío y San Humberto, le habrán recibido ya en la Puerta del Cielo.