El sol cobra fama en Jerez. Y no por significarse andaluz y embotellado sino también por la intensidad de sus caireles de altas temperaturas. La calor -por expresarlo en el casticismo nunca ocasional de Fernando Quiñones- adquiere un protagonismo desmesurado, como algún niñato en noche de farra. Los abanicos no suplantan a los pájaros tropicales en las manos de las señoritas. Atravesar de acera a acera la faz del Mamelón te otorga un semblante poético de caminante que sí halla el camino. Hay quien, empecinado en su omnipotencia, se aferra al ‘Discurso de la mentira’, por decirlo con título de obra bien plumeada de Joaquín Romero Murube y editada con primor por la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. Jerez se derrite sólo en cuanto a su climatología se refiere. No a la pulsión política, que adquiere la patina luminosa de una mañana de Domingo de Ramos con cientos de pares de zapatos de estreno en el caminar de la ciudad. Me ha satisfecho la deportividad de quien gana y quien pierde según las declaraciones de ambas -María José y Mamen- a la hora de considerar el triunfo de la una y la derrota de la otra. Han dado ejemplo ambas alcaldesas en una atípica sintonía que al fin desmorona el gramaje cainita que tanto caracteriza a esta muy noble localidad. Recuerdo ahora la expresión ‘El deporte de los ideales’ de Ortega y Gasset. Así da gusto. Contra quienes, en su poquedad, hacen del poder -ese concepto inaprensible- un flaco vicio, un estandarte de ridiculez, nos sobreviene la conducta ejemplarizante de Pelayo y Sánchez, en una dialéctica templada de amabilidad, cortesía y buenas maneras. Lo ideal y “real maravilloso” -por definirlo con terminología acuñada por Alejo Carpentier, uno de mis escritores barrocos favoritos (y también de Cristina Medina, directora de Comunicación de Bodegas Williams & Humbert)-.

Jerez sabe a nerviosismo. Con olor a tila de medianoche. Jerez rezuma inquietud. El de tantísimos jóvenes a punta de lápiz -más que afilado- sobre las pruebas de Selectividad. El esfuerzo se concatena con los resultados. De ahí que las fiestas de graduación comporten el enlace de etapas, la grapa del porvenir, la tentativa de la nota media, los trajes largos cuya brillantez también refleja el método de aprendizaje de esta incógnita tan poderosa y por veces sorpresiva que hemos dado en llamar vida. Otra addenda a la biografía propia. La satisfacción -ese verso suelto con agarraderas de adolescencia- late como un tambor de lozanía. Las chiquillas, con sus labios de rojo carmín y sus ojazos que parecen silueteados por la rima poética de Lorca, callan cuanto clama la antigua letra de ‘Los marismeños’: “Abuela, dile a mamá que yo me voy con los muchachos”.

Jerez es despliegue de familias que renuevan el rito de las olas de la noche de San Juan en Valdelagrana. Un soneto de vivencias y huellas que se borran en la bajamar. Jerez es cumpleaños de Esperancita Soto Mateos -guapa como ella sola-. ¡Treinta años ya! ¡Parece que fue ayer cuando la observé en brazos de su padre allí en el reservado de la venta Esteban en noches de cena de Hermandad y entrega de cuadros institucionales! ¡Qué arte el baile por sevillanas del gran Manolito Guerrero Gamboa -hijo del inolvidable y derroche de santidad Manolito Guerrero Ramos, más conocido como Manolito el del Casino! ¿Verdad que sí, familia Valderas? También cumpleaños de otra persona excepcional: Toñi Lozano -que ya guarda en su cartera el rostro moreno y misericordioso de Quien Todo lo Puede-. Jerez es nuevo libro –‘El ojo de la espadaña’- del padre Felipe Ortuno, o sea todo un acontecimiento editorial de muchos quilates. Felipe es un pensador que filosofa al albur de la actualidad. Sus enfoques periodísticos superan con creces la dimensión analítica del procomún. Pocas cabezas tan bien amuebladas como la de este mercedario que de continuo debería ser consultado desde las más altas esferas. ¿Dicho y hecho?

Jerez es formación en calle Consistorio. Asisto a la práctica totalidad de las sesiones públicas del ciclo ‘Economía y sociedad’ que la Real Academia de San Dionisio ha desarrollado a caballo entre su sede social y la sede de la Cámara de Comercio. Temas y ponentes de nivelazo. En el transcurso del ciclo saludo, entre otros, a Juan Salido, César Saldaña, Francisco y Manuel Fernández García-Figueras, Andrés Luis Cañadas, Ana María Orellana, Juan María Vaca, Paco Zurita, Pilar Chico, Juanjo Fontán, Manuel Antonio García Paz, Juan Carlos Durán, José Manuel Aladro, Bernardo Palomo, Evaristo Babé, Jerónimo Roldán, José Luis Zarzana, Felipe Morenés… Jerez se encarama a las postrimerías de junio, como un danzarín equilibrista que alza en su mano derecha una copa de oloroso.