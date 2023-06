Hoy esta tribuna de crónica local quiere subrayar con grueso rotulador fluorescente un nombre propio. Pertenece a una jerezana bien nacida. Humilde como la textura de la túnica de Cristo. Trabajadora como el martillo sobre el yunque en las antiguas fraguas de la ciudad. De sentimientos puros como la letra que brilla por seguiriya en la garganta de Juanito Mojama. Discreta como un guiño fugaz entre dos enamorados. De ojos grandes como el reflejo de un lucero. De palabra exacta como la rima en la medida de un poema. Luchadora hasta el tuétano sin que apenas nadie lo note. Sensata como los tamaños de las muñecas rusas. Buena -en el sentido machadiano del término- como el pan de cada mañana. Generosa como el contenido de un avemaría. La mejor compañera de fatigas, la más pragmática cómplice de risas. Una madre del diez -madraza del copón- y una esposa que Andrés bien sabe. Ella -que nunca apareció ni siquiera de soslayo en papel prensa ni en ninguna referencia periodística- responde al nombre y apellidos de Rosalía Padilla González.

Quien conoce de cerca o de lejos a Rosalía siempre sale ganando. Y no sólo por el granjeo de su sonrisa, jamás caduca, sino por la bonhomía en el trato: no solicita nada de tu parte a cambio de cuanto ella -per se- ofrece: autenticidad. Hay personas que modulan su personalidad pro domo sua, barriendo para casa sin ninguna clase de escrúpulos a la hora de variar los afectos e o incluso de mentir como bellacos. Son los convenidos por condición -los cobardones sin chicha ni limoná- y los faltos de empatía por egoísmo. Acabo de pecar por exceso al definirlos como personas. Y es que, como consignaba una amiga desconocida de un amigo por mí sí conocidísimo: “hay mucha gente y muy pocas personas”. Quizá la proporción sea abultada pero no el tino de la definición. Por esta regla de tres Rosalía pertenece a la nomenclatura de los corazones nobles. Libre como una gacela en el lienzo del pintor. Ecuánime como el sabor de la miel. Justa como la hora diaria del alba. Dios la hizo para que derrochara amor -sin marcas blancas, sin medias tintas- entre los suyos.

Rosalía cumplió antier 82 años. ¡Nadie lo diría, en tanto se conserva como el atún en aceite, dueña de un saludable aspecto que más de cuatro o cuatro mil firmaríamos in situ para nuestro coleto! Los jerezanos que forman parte de su círculo la quieren a rabiar. Por una directa ecuación de causa efecto. El afecto del prójimo no es un rédito al mejor postor: se gana por méritos propios. Esto es: por consecuencia natural. El afecto no se gana en un repentino y sobreactuado cambio de personalidad estratégico para sumar adeptos a la chita callando. La pureza del interior se masca sin necesidad de impostar de buenas a primeras una personalidad diferente a la real propia. A Dios lo que es de Dios y al César -tornasolado o no- cuanto en derechura le corresponde. Al fin y al cabo, como escribiera Camilo José Cela en ‘El juego de los tres madroños’, “todos somos prójimos de alguien”.

Rosalía es una jerezana anónima. Mujer de su casa. Espejo -octogenario- de modestia nunca aparte, sino presente en el esternón latente y latiente de un temperamento afable y enternecedor (invariable así que arrecie la ventolera de la fugacidad de la vida). Hoy hemos querido mostrar a Rosalía en una instantánea de finales de los cincuenta o principios de los sesenta del pasado siglo. ¡Tan lejos, tan cerca!, diría Adolfo Marsillach. Pertenece a la señalada jornada de la boda de una prima de Rosalía. El grupo posa justo enfrente de la Basílica del Carmen para así contemplar la salida de los novios. Figuran, arriba y de izquierda a derecha: Antonio Padilla, Pepe García, Rosalía González, Rosalía Padilla y Andrés Calderón. Abajo, y en idéntico orden: Bella, Maleni y Carmen González. Hay quien me apunta su creencia que “en ese edificio vivía uno de los de las cunitas de Mariano”. Curiosa la presencia publicitaria de nuestro gran Tío Pepe como emblema sin parangón de esta noble y Leal Ciudad. ¡Felicidades, por tanto, a Rosalía, que cocina como ella sola la ensaladilla, los volaores rellenos, las croquetas de puchero y la carne mechá metida en manteca! Ignoro si este artículo periodístico pillará a Rosalía en su playa de La Costilla o inmersa en la lectura de Corín Tellado, pero estoy convencido que, pudores al margen, reconocerá que todo cuanto aquí queda escrito forma parte de la verdad que a los cristianos siempre nos hace libres.