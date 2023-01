EL 8 de enero de 1913 Gustav Meyrink mandó una carta a Rilke, en esos momentos vecino de Ronda. El poeta tiró la carta a la papelera sin leerla pues despreciaba al remitente, a quien consideraba un plasta con la misma gracia de un Schnitzel frito hace tres días. El documento se conserva hoy en el Museo de la Basura de Ronda y en él Meyrink explica que estaba escribiendo una novela sobre el mito hebraico del Golem basada en la historia de Salomón, un judío que vivió en Jerez de la Frontera en el siglo XIV. No obstante iba a ambientar el relato en Praga, por aquel entonces parte del Imperio Austrohúngaro, como estrategia comercial.Hasta hace poco los estudiosos sospechaban que se trataba de una de las estúpidas bromas de Gustav, pero lo cierto es que en fechas recientes apareció en el Archivo Histórico de Ferrara un manuscrito titulado Conciliábulo que se formó en Jerez contra el judío Salomón y su muñeco endemoniado, fechado en 1335. El documento parece confirmar la veracidad de las palabras de Meyrink. Lo que van a leer es un extracto de ese texto, en la actualidad objeto de debate en los congresos de literatura alemana.Salomón Ibrahim nació en la judería de Jerez hacia 1300. En esos tiempos la ciudad se encontraba en la frontera con el Reino Nazarí de Granada, recibiendo ataques enemigos a cada momento. La situación de los hijos de Israel no era todavía demasiado problemática, pues los cristianos los respetaban al ver cómo ayudaban en la lucha contra los mahometanos. Así que, entre asedio y asedio, se podría decir que la vida era feliz entre las murallas jerezanas y hasta entre las tapias de la judería donde, a modo de gueto, vivían los sefardíes. El niño Salomón, educado en la más estricta ortodoxia religiosa, siempre demostró un carácter inquieto y dado a la experimentación, contándose entre sus travesuras la disección de una cabra (que daba leche a la familia) y la invención de un detergente que acabó con la escasa ropa que poseían en casa.A la par que se hacía un muchachito Salomón aprendió el oficio de sastre y en su faceta mística empezó a obsesionarse con la Cábala. Los rabinos le habían contado que el Gran Yahveh fue creando el mundo con sus palabras. En su cabeza anidó la idea de que encontrando el verbo adecuado podría crear lo que le diese la gana, incluso la vida. Fueron meses, años de estudio nocturno a la luz de un candil, de infinitas combinaciones de letras que le bailaban en la cabeza sin dejarle conciliar el sueño. Con el tiempo Salomón cogió fama de rarito y más adelante de loco, pues la falta de descanso le dio un aspecto que hubiesen envidiado los profetas que clamaron en el desierto. Llegó un momento en que ya pocos le hablaban e incluso algunos empezaron con el chufleo a llamarle Friki Ibrahim, resultando más que curioso que el término haya transcendido hasta nuestros días con un significado similar.Una tarde lluviosa de 1332 (y con una clave que por prudencia el manuscrito ferrarense no reproduce) el friki pronunció la fórmula correcta y el milagro se produjo: un gato de cerámica movió la cabeza. Las siguientes semanas se dedicó al perfeccionamiento de sus divinas palabras y hasta se apuntó a clases de modelado, pues se propuso crear un hombre.En el corral de su casa levantó un monigote de barro de dos metros de altura al que llamó Goliat que no solo se movía, sino que obedecía todo aquello que oía. Esto, a la postre, se convirtió en un problema porque cualquier frase (que podían pronunciar los vecinos o el primero que pasaba por la calle) provocaba una reacción en el engendro. Visto el plan, Salomón tuvo que colocar unos tapones en los oídos de su criatura, que sólo quitaba cuando él daba las órdenes. En la intimidad de su casa enseñó al muñeco a responder con educación a cualquier pregunta, a cortar una túnica, a tañer la zanfoña y hasta a bailar por bulerías, danza de nueva creación en el Jerez de la época.Al amanecer del 25 de noviembre de 1334 Salomón convocó a sus correligionarios en el centro de la judería, donde había colocado a su Goliat. Cuando todos estaban mirando, le pidió a la mole que tocase las palmas. Pero ni tocó las palmas, ni hizo nada. El cachondeo que se formó allí no se recordaba desde la entrada en la Tierra Prometida y a la vez que los rabinos increpaban al atrevido judío por su soberbia, el resto empezó a insultarle sin ningún tipo de piedad.Aquel que había jugado a ser Dios dejó a su hijo en la calle y volvió llorando a casa. En los días siguientes tuvo que soportar la burla de todos los que pasaban por la puerta de su sastrería, quienes a modo de escarnio empezaron a llamarle El Muñeco.“Muñeco muérete”, “Muñeco te dé un dolor”, “Muñeco mamarracho” o “Muñeco a ver si te caes y te partes las costillas” fueron algunas de las groserías que tuvo que oír el pobre Salomón, mientras bebía y bebía y el odio más profundo hacia las Doce Tribus de Israel anidaba en su corazón. Pasaron así tres días, cuando al abrir una botella de vino se dio cuenta de lo que había pasado: por prudencia le había colocado a su humanoide los tapones en los oídos, sin recordar quitárselos cuando se lo presentó a la comunidad.Esa noche volvió al centro de la judería y le susurró a La Cosa su venganza, equiparable a las Plagas de Egipto. La mañana del día siguiente fue triste para los hebreos jerezanos. Aparte del incendio de 25 casas y el mamporro que se llevó todo aquel que se puso por delante, el monstruo de barro entró en la sinagoga y se meó en la Torá. Luego fue al domicilio de rabino Mosén y violó a su hija Rebeca, estrelló a 17 niños contra la pared de la escuela, envenenó los pozos, vació las existencias de las bodegas y se comió todo el pan de las tahonas, defecándolo después sobre el venerable anciano Zacarías. Los judíos clamaban a Dios para que se llevase esta desgracia, pues iba a dejar el barrio hecho un solar. Parece que desde el cielo les oyeron, pues la bestia rompió un pedazo de la tapia de la judería y se metió en la ciudad cristiana.Allí, como nuevo Leviatán, continuó su ola de destrucción, llegando a derribar buena parte del edificio del Ayuntamiento a cabezazos. La orgía de fuego y sangre acabó a eso del atardecer, cuando unos caballeros expertos en corretear moros en la frontera (entre ellos Diego Fernández de Herrera) derribaron a la bestia junto a la Puerta de Santiago. Aunque parezca mentira, el manuscrito afirma que se había arrancado por bulerías mientras le jaleaban unos chavalillos del incipiente arrabal.27 muertos, 256 heridos y cuantiosos daños materiales fueron motivos más que suficientes para llevar a la horca a Salomón. Justo antes de ser colgado maldijo a todo Jerez augurándole no uno, sino varios alcaldes y alcaldesas aún peores que su criatura. El cadáver del reo fue quemado y sus cenizas arrojadas por La Hoyanca abajo.Goliat, también fue condenado a muerte, si bien el suplicio elegido fue romperlo a mazazos. En la actualidad, varios de sus trozos se exhiben en la sección de arqueología medieval del Museo Provincial de Cádiz.P.S. Tras el descubrimiento del manuscrito de Ferrara ha surgido un movimiento, abanderado por gente desinformada que pretende hace de Salomón Ibrahim el precursor de la Robótica. El disparate ha llegado a tal extremo que hace no mucho han puesto su nombre a un instituto tecnológico de la Universidad de Tel Aviv. Esperemos que estas líneas sirvan para iluminar a quienes van por tan equivocada senda. Respecto a la veracidad del texto histórico, el desencuentro entre los filólogos es tal que en el último congreso internacional de lengua alemana, celebrado en Leipzig, dos profesores llegaron a las manos. Al cierre de edición de esta revista uno de ellos permaecía en la UCI del hospital universitario Adián Vander con pronóstico reservado.