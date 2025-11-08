‘L’Espagne en rose’

Recuerdan los títulos de crédito de Espartaco? Si los han olvidado los tienen en YouTube. Ritmándolos con la extraordinaria música de Alex North, el genial Saul Bass creó una de las mejores presentaciones de la historia del cine: fragmentos de esculturas y grafismos romanos que dan paso, al final, a la cabeza de una estatua colosal que se va cuarteando hasta desmoronarse. Si alguien, sirviéndose de la IA, le pusiera el rostro de Pedro Sánchez lograría una buena representación visual de lo que está pasando.

No hay día sin una mala noticia para él y su Gobierno, ya sea el desarrollo de juicios e investigaciones sobre su entorno familiar, altos cargos del partido y del Gobierno, el fiscal general o el PSOE mientras el portazo de Junts deja la presunta mayoría de progreso en minoría y a Sánchez como si fuera un monarca que reina, pero no gobierna. Tampoco a la oposición es que le vaya muy bien, pareja de Ayuso, Mazón, cribados, ascenso de Vox o sus propias torpezas de por medio. Pero no tan mal como al presidente al que Miriam Nogueras espetó “la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada”, presentando enmiendas de totalidad a las 25 leyes del Gobierno aún no tramitadas, anunciando que votarán en contra de las otras 21 que están en trámite y cachondeándose de él con la parodia de un videojuego de combate en el que lo deja KO.

Mientras se produce este desmoronamiento –lo que no significa que Sánchez no resista– en el Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado para Cáritas por 140 investigadores de 51 universidades y entidades sociales, se habla de un proceso inédito de fragmentación social, una clase media en retroceso que pasa de ser el 58% de la población en 1994 al 43% en 2024, una de las tasas de desigualdad más altas de Europa, 4,3 millones de personas en situación de exclusión severa –un 52% más que en 2007– correspondiendo un tercio a menores, cuya tasa de pobreza se sitúa en el 29%, la más alta de todos los grupos de edad y una de las mayores de Europa.

Desde Brasil, Sánchez tiene otra visión: “España está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años y lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucha convicción, con mucha tenacidad, con mucha capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos”. Ni Santa Lucía lo arregla.