La familia y la mafia

Mientras que el presidente del gobierno dice que el gobierno de España está haciendo todo lo posible para comprar test para detectar el coronavirus en la población que más urgentemente lo necesita, aparece el presidente de la LFP, Javier Tebas, ofreciendo a todos los clubes profesionales test para realizar a todos sus jugadores.

El concepto familia es muy amplio para Tebas, que presume de ser muy español y mucho español, incluso tan español como Santiago Abascal, en estos momentos de máximo riesgo, de máxima solidaridad, cuando no hay test suficientes para que la policía, sanitarios y los miles de posibles casos leves se puedan realizar el test, él cuida de su familia, al estilo siciliano, ofreciendo test para sus clubes y para su chicos. Afortunadamente, la gran mayoría de clubes y deportistas le han venido a decir que su familia es España y que hay mucha persona necesitada.

Pero ¿Cómo puede el presidente de la LFP, abogado de profesión, poseer test para ofrecer a todos los clubes profesionales? Existe una mafia, una familia en este país que permite este tipo de situaciones. Encima esto es una puñalada cuando lo oyes en televisión, llevas más de una semana sin salir de casa y tienes a un familiar de tu propia familia encerrado en una habitación, dejándole la comida en la puerta y está esperando para que le hagan el dichoso test.

Al hilo de esto, todos los que nos sentimos españoles, todos los que nos hemos indignado con los Puigdemont, Torra y compañía con su absurdo intento de romper España, no deberíamos criticar a las autoridades de nuestro país porque requisen mascarillas hechas en Jaén para distribuirla en la parte de España o a los colectivos de españoles que más lo necesiten. No se puede estar gritando que Cataluña es España y luego que España roba a Andalucía. Así que menos golpes de pecho: o todos somos españoles o no lo somos. Es muy fácil decir tú eres mi hermano, mi compatriota, mi familia, otra cosa es predicarlo con el ejemplo.

Ricky Rubio ha expresado su deseo de hacer todo lo posible por volver a España, a Cataluña para estar con su familia. Un jugador millonario, con unas condiciones envidiables en Estados Unidos, para poder pasar la cuarentena, con un hijo recién nacido, desea fervientemente sentir la proximidad de los suyos: "...Quiero estar con la familia cerca, aunque no la pueda ver, por cualquier cosa que pueda pasar".

Y es que en momentos tan duros como estos, no existe mejor terapia que estar junto a tu familia. Lo demás carece de importancia.