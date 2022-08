El cortoplacismo sale caro

Hay un refrán español que reza algo así como que 'las prisas no son buenas consejeras' o aquel otro que viene a decir 'no por mucho madrugar, amanece más temprano'. Lo que subyace sobre estos dichos o refranes españoles, memoria histórica de la sabiduría y experiencia popular, es que cada cosa requiere su tiempo.

El propio Florentino lo aprendió en sus propias carnes en su primera época como presidente madridista, el talonario no te garantizaba el éxito inmediato. Si no sólo hay que comparar el Atlético de Madrid del difunto Gil y Gil y su tal entrenador o tal entrenador, con la trayectoria del Cholo Simeone. Los clubes, igual que cualquier otro proyecto liderado por personas, necesitan su tiempo de maduración. El equipo más descentrado en Europa es el PSG, al que este año palanca a palanca, hasta un total de cuatro, se le ha unido el Barça. Al equipo blaugrana nadie le garantiza a corto plazo, aunque hubiera empezado ganando al Rayo Vallecano, la Liga y la Champions. Sin embargo, se ha jugado estos posibles éxitos cortoplacistas hipotecando las finanzas del club de los próximos veinticinco años.

Florentino en cambio aprendió de la primera vez como presidente y en esta segunda etapa, sin presión alguna, con mucha suerte dicho sea de paso, se ha confirmado de largo como el presidente del club más laureado y el mejor de todos los tiempos. Todo ello, mientras el Real Madrid se ha dedicado a reconvertir el estadio Bernabéu en una nueva joya de la corona, capaz de generar millones de lunes a domingo , aunque no haya partido. Es una forma de mirar al medio y largo plazo con inteligencia y sin prisas.

Incluso en el club-país como es el Manchester City, el discurso de Guardiola es que ya les tocará, mientras tanto se debe consolidar y creer en un estilo de juego. Pero en España nos encanta sacar pecho y jugar el cortoplacismo. Aquí por un voto prometemos el oro y el moro, pero una vez ganado donde dije digo, digo Diego. Si pierdo es peor, me alío con el contrario por un puñado de dólares y como diría el gran Chiquito de la Calzada: "Hasta luego Lucar... no puedor, no puedor".

Lo bueno de todo es que nos importa un pito que jueguen con nuestro dinero y nos lleven a la banca rota, lo bueno es que al empezar la nueva etapa o competición, nos sentimos claramente ganadores, como si no hubiera más equipos.