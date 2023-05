Las listas de Bildu le han estallado al PSOE en las narices. Al PSOE, no a Sánchez, que ya no funciona la estrategia de desvincular -e incluso oponer- al PSOE de quien desde 2017 es su secretario general para mantener el prestigio del centenario partido.

"Los socios desvían al PSOE de una trayectoria de 144 años" ha dicho Guerra. No es cierto. Lo desvían los militantes que, en su segunda etapa tras la defenestración, votaron a Sánchez dándole 74.223 votos frente a los 59.041 de Susana Díaz y los 14.571 de Patxi López en las primarias del 21 de mayo de 2017. Lo desvían los votantes que apoyan las políticas de Sánchez y dan por bueno el cogobierno con Unidas Podemos y los pactos con Bildu y ERC. Lo desvían los ministros socialistas que fingen cierta distancia intelectual con el líder y una distancia abismal con sus compañeros podemitas del consejo de ministros. Los mismos que el miércoles huían de los periodistas que les pedían su opinión sobre la inclusión de 44 terroristas, siete condenados por asesinato, en las listas de Bildu mientras sus compañeros de gobierno lo aplaudían. Solo Patxi López dijo el escurridizo "no lo voy a valorar, pero no me gusta nada". Lo desvían las concesiones a cambio del apoyo de ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, dijo que ETA "no existe hace más de una década" y que, "en cambio, el fascismo sigue existiendo" en las cámaras, supongo que aludiendo a Vox (y quizás también al PP). Que se sepa en sus listas no figura ningún terrorista condenado y en las de Bildu sí. El terrorismo de extrema derecha tampoco existe y no asesina desde 1985 (ETA dejó de asesinar en 2010). Pero, ¿qué se diría si en las listas de Vox figuraran terroristas del BVE, los GAE o el GAL?

"Tienen derecho a presentarse en las listas, pero no hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, consideración y de sensibilidad hacia las víctimas" ha dicho Urkullu. Añadiendo que es inaceptable que Bildu no tenga "el respeto que es necesario hacia la sensibilidad de la sociedad vasca" y que "no hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino permanente". ¿A qué sensibilidad se refiere? ¿A la de los 249.580 vascos que votaron a Bildu en las autonómicas, dejándolo en segundo lugar con 21 escaños frente a los 31 del PNV, y los 258.840 que les dieron 4 escaños en las generales frente a los 6 del PNV? ¿Quién les mantiene en un torbellino permanente?