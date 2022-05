Te voy a contar el mayor secreto de Eurovisión: la canción de Chanel está inspirada en el lomo en manteca de Vejer. De hecho, por eso le pusieron el nombre de "Slomo". Muchos creyeron que el título venía porque después de actuar los bailarines que acompañan a la cantante terminan "eslomaos". Pero no, el motivo es muy diferente.

Lo de que la canción de Chanel está inspirada en el lomo en manteca lo digo con fundamento. De hecho le hice un 'Pegasus' a la cantante, aprovechando la amistad que tengo con uno de la antigua comparsa Israel de El Puerto de Santa María, que me vendió una versión de oferta que más que funcionar con Android funciona con café con leche. Me bajé lo menos medio giga de datos de su teléfono, lo que traducido resulta como kilo y medio de lomo en manteca. Y descubrí que el autor de la canción, Leroy Sánchez, que por lo visto es de Vigo, viajaba cada semana hasta la Venta Pinto de La Muela para comprar 25 bocadillos de lomo en manteca envueltos en botes de Cola Cao, para disimular.

Por lo visto cuando Chanel se tomaba el bocadillo de lomo en manteca, ligeramente tostado en un grill, esa chiquilla rompía caderas y hasta las columnas que sostenían el apartamento donde ensayaban…y por esto titularon el tema como "Slomo", porque en manteca era muy largo… y no lo iban a entender los de Malta.

No es de extrañar que una canción con un nombre tan bonito "Es lomo" haya gustado tanto en Europa y en Australia, y esto confirma la grandeza del lomo en manteca de Vejer. Es necesario ya empezar a hacer gestiones para que el Ayuntamiento de Vejer, la Diputación, la Junta y hasta el Gobierno, le escriban a Chanel para que venga el Día Internacional del Lomo en Manteca a Vejer y sea nombrada hija en manteca predilecta.

La invitación debe ir, evidentemente, dentro de una 'tarta cochina' de la carnicería de Paco Melero, bien adornada con sus rodajas de chorizo, morcilla y tocino entreverao y así seguro que los invitados dicen que vienen para acá, aunque sea en el Comes de las cinco y media.

Pero esto, que el lomo en manteca de Vejer llegue a Eurovisión, es sólo un primer paso. Le he puesto un 'Pegasus' también al jefe de la NASA porque me han dicho que en la próxima expedición a la Luna quieren que los astronautas se alimenten también de lomo en manteca. No sería bonito ver unas imágenes por satélite de un astronauta con el cristal de la escafandra manchao de manteca colorá… Qué malas son las tardes de caló.