Se han lucido todos

Que en estos tiempos un político se suba el sueldo no está bien visto. Si el político pertenece a una administración, como el caso del Ayuntamiento de Jerez, que figura como de las más endeudadas del país, aún peor visto. Y si además de todo ello la subida se decide dando un espectáculo lamentable, entonces hay que preguntarse qué no han entendido nuestros políticos. Porque incrementos de sueldo y liberaciones de personal de partido a cargo de los bolsillos ciudadanos los ha habido siempre, pero antes las cosas se hacían de otra manera. Los ciudadanos nos encontrábamos las cosas ya hechas como por arte de magia y todos, todos los partidos se ponían de acuerdo en no hacer ruido y no quedar señalado ninguno. Porque entonces, como ahora, transparencia en las negociaciones, cero. Así que menudo negocio hemos hecho con el tiempo.

La capacidad de negociación de los socialistas ha quedado en entredicho en esta ocasión, pues han sacado adelante la subida de sueldos y los cargos y asignaciones de los grupos a regañadientes, a la segunda convocatoria y gracias. Desgastándose.

El segundo partido con representación en el Ayuntamiento, el PP, también se ha cubierto de gloria. Ha estado jugando al despiste desde el principio. Y en el último momento, cuando todo indicaba que iba a apoyar la propuesta de subida y demás, se ha bajado del tren y se ha abstenido, dejando con eso al aire a Ciudadanos, a quien le ha apuntado el foco. Se abstiene el PP pero seguro que no tendrá pega alguna para percibir el aumento y lo que venga. Y además, sin 'mancharse' las manos. La mala imagen queda para Ciudadanos, que ha pecado de inocencia en este asunto, pues ahora alimenta lo que desde antes de las elecciones se hablaba en los corrillos políticos: que puede acabar entrando en el gobierno municipal. Quién sabe si unos cargos bien remunerados en empresas municipales o incluso en el propio equipo de Mamen Sánchez obran el milagro y los socialistas se aseguran cuatro años sin tener que estar tirando cada pleno de las calculadoras.

La izquierda de Adelante y Ganemos ha escenificado su divorcio debido al asunto de los sueldos. Los primeros, que se han abstenido pero como el PP sin renunciar -suponemos- a la subida, se han alejado aún más de su antaño 'socio no socio' socialista. Y en el caso de Ganemos, el único partido que ha votado en contra de la subida, ha quedado claro que pretendía contar con una sola concejal con las mismas prebendas que con cinco. Así que poco romanticismo hay en este caso.

Por supuesto que los concejales de un ayuntamiento tienen que contar con un sueldo signo y que éste debe ser actualizado y coherente con la responsabilidad que se ejerce. Precisamente por eso es lógico que a muchos ciudadanos les choque ver cómo personas sin experiencia alguna y en cargos de la oposición van a contar con sueldos que a veces ni el mercado puede pagar. Así se entiende que luego defiendan lo indefendible.