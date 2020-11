De luto y a la moda

Hoy estrenamos mes. El del Tenorio —quizá habría que explicar que la obra de Zorrilla se representa por estas fechas por aquello de las limitaciones humanas ante el hecho de la muerte—. Es el mes de Todos los Santos, solemnidad que recuerda a aquellos que sin ser canonizados están en la presencia Divina de Dios. Es decir; usted y yo si nos portamos bien y vivimos y morimos conforme a la voluntad del Padre. Que es lo mismo que vivir haciendo el bien. Uno de los dichos más sensatos que he escuchado ha sido ese que dice que “no somos nadie…”.

Mañana será día 2 de noviembre y celebraremos la festividad de los Fieles Difuntos. Y recordaremos a nuestros familiares y amigos que nos dejaron para siempre y que nos esperan en el Cielo para disfrutar de esa presencia continua de Dios.

Las imágenes dolorosas se visten de negro. Las vírgenes, que no los cristos. En cierta ocasión escuché a un grupo de cofrades decir que querían regalarle a su cristo una túnica negra. El Señor no guarda luto porque es la Resurrección y la Vida. Y quien crea en Él y guarde su palabra no morirá jamás. Pero claro este es muchas veces el nivelito que tenemos los cofrades.

Lo clásico no pasa nunca de moda

Continuando con las vírgenes de negro, también da la sensación de que a ciertos vestidores se les ha ido un poco la olla y de tanto innovar nos visten a las vírgenes como si fueran muñecas. El buen gusto se encuentra en la ortodoxia que es lo clásico y nunca pasa de moda. Crear cosas nuevas hace que uno vea a algunas imágenes vestidas en estos días como jamás nadie hubiera imaginado. No se sabe qué es peor si ver algún modelito o vestir a tu cristo con una túnica negra.

Ocurre porque pensamos que todo no está inventado. Y llegan las calenturas mentales y salen como resultado algunas cosas que claman al cielo. Recuerden los vestidores que en lo clásico está la virtud. En esto de las cofradías ya está todo inventado. Y si no, que se lo pregunten a Fernando o a José Carlos que de esto saben un rato. Por eso son profesionales.