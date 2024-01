Cuentan las malas o buenas lenguas, según se mire, que en el pleno de hermanos mayores celebrado el pasado jueves con motivo de la aprobación de la ya famosa magna de ¿palios? hubo de todo como en botica. Hermanos mayores muy allegados al presidente que le votaron en contra, miembros que decían que su imagen era la más bonita de todas e incluso algún hermano mayor que, antes de quitarse el abrigo, ya lanzó el primer dardo diciéndole en voz alta a José Manuel García que lo que tenía que hacer era dimitir.

Las notas de voz del presidente no cayeron en saco roto y había cuchillos esperando a poner fecha a la asamblea. Cosas de cofradías. Finalmente, la solidaridad salió a medias. Y digo esto porque, por un lado, se exigió al consejo que la magna no fuese de palios solamente y que salieran también Loreto, Angustias y Amor y Sacrificio. Pero por otro, se dijo que el dinero no se podía repartir por igual. No son los mismos gastos montar un palio que una parihuela, en el caso de una imagen que quisiera participar y no tuviera palio con el que salir.

Lo más importante del sainete es que al final salió una magna mariana y no una magna de palios. En la conocida carta que Rico Pavés le envía al presidente, puntualiza ante la solicitud de una procesión de imágenes de la “la Stma. Virgen María, entronizadas en sus pasos de palio” que concede una “procesión magna mariana”, a secas. Es decir, que los hermanos mayores han obedecido la voluntad del prelado abogando por una procesión dedicada a la Virgen María, vaya en palio o no.