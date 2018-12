No mareen la perdiz

"El consenso se alcanza cuando se tiene una meta común". Así explicaba Herrero de Miñón, en un programa especial dedicado al 40 aniversario de la Constitución, cómo fue posible el acuerdo entre los siete padres de la Carta Magna. En una interesantísima entrevista añadía como colofón: "La gente nos decía: pónganse ustedes de acuerdo, que esto salga bien". Al escucharle tomaba nota de sus sabias palabras con mi lápiz y papel para trasladar a esta columna unos consejos que vienen como anillo al dedo en las negociaciones iniciadas ayer, entre PP y Cs, para hacer factible el cambio demandado en las urnas. Que la Constitución que hizo posible una transición modélica haya cumplido 40 años coincidiendo con unos resultados históricos tras 36 años de socialismo es sólo fruto de la casualidad, sin embargo, puede servir de ejemplo a los políticos que tienen que dialogar bajo un objetivo común.

El mensaje de los andaluces ha sido muy claro tras una campaña en la que el compromiso del centro derecha era un Gobierno de cambio. Ahora que pueden hacerlo, el PP y Cs perderían una oportunidad única si no aparcan sus intereses partidistas. De momento, VOX ya ha dicho que no pondrá obstáculos, siendo consciente -aunque no lo manifieste- de que, conseguido el golpe de efecto entre un electorado harto y cansado, tendrá que suavizar e incluso renunciar a las medidas que son inviables e incoherentes. Hay puntos en común. Andalucía necesita crear empleo con una reducción de la presión fiscal y una educación de calidad, como urge reducir la mastodóntica administración paralela creada por el PSOE, para, entre otras cosas, atender la sanidad. Los andaluces han dejado además claro que ante todo son españoles y que no quieren que se negocie con independentistas. También han demandado una solución a la crisis migratoria, un asunto en el que la referencia debe ser el primer Pacto Mundial sobre Migración firmado en Marrakech, coincidiendo con el 70 aniversario de los Derechos Humanos. Andalucía no puede perder ni un minuto más y mucho menos repetir elecciones, así que no vayan a marear la perdiz.