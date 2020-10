El mercadillo

ErA un radiante fin de semana de principios de otoño. La mañana, luminosa y fresca, invitaba a respirar el aire limpio, así que agarré el coche y me fui a uno de esos lindos pueblitos blancos de la sierra.

Salí de casa muy temprano, así que cuando llevaba un buen rato conduciendo, sentí apetito. Paré en una vieja venta, a pie de carretera, que encontré en el camino. Al otro lado de la barra, un buen hombre, con muchos años sobre sus hombros, me preguntó qué iba a tomar: un café con leche y una tostada de pan con aceite, por favor -le respondí-, ¡ah!, y un poco de ajo, por favor. Después de haber terminado mi rico desayuno, me senté en una silla de la terraza para fumar, tranquilo y saboreándolo, un cigarro.

Algo más de una hora después, llegué al pueblo. Dejé el auto y eché a caminar por las silenciosas y limpias callejuelas. El canto de algún pajarillo cercano, las voces de las vecinas desde sus casas… el suave ulular de la brisa fresca que bajaba del monte y se colaba por rincones y plazuelas… era todo lo que podía oír.

A la vuelta de una esquina me crucé con un paisano, un poco más adelante, otro, y luego otro más. Todos llevaban la misma dirección; de modo instintivo, y sin saber por qué, los seguí.

Llegué a un descampado en el que estaban terminando de montar uno de esos mercadillos de fin de semana en los que se vende de todo un poco. Me acerqué y comencé a curiosear.

Aquí, navajas y cuchillos; allí, mermeladas caseras, miel y jabones naturales; más allá, camisetas y otras prendas de vestir… Me llamó la atención un pequeño tenderete: un hombre mayor, con barba recia y pelo bastante largo, permanecía de pie, impasible, tras una mesa … vacía.

Continué paseando, mirando aquí y allá, pero no podía quitarme de la cabeza aquel puesto vacío, al que terminaba por mirar después de haberlo hecho a cualquiera de los otros. Al cabo de unos minutos estaba delante de aquel señor, de edad indeterminada. Entre él y yo, sólo una mesa de madera, vacía…Buen día -saludé-, buenos días, señor -me respondió en tono amable- No dije nada más, él, tampoco. Pasaron segundos que me parecieron minutos. Yo no me iba de allí, el señor no decía nada; yo, nada preguntaba.

Al fin, me decidí: ¿Qué vende usted, señor? Tiempo -dijo- ¿Tiempo? -contesté- Sí, tiempo. Y… ¿A cuánto está? -inquirí-, da igual, no lo puede usted comprar ¿Entonces -respondí-, por qué me dice que "lo vende"? Porque vendo conocerlo, que es tenerlo… a quien lo quiera y pueda comprar; usted quiere, pero no puede -sentenció- ¿Perdón? ¿Cómo puede usted saber eso…?, no entiendo. Tras una pausa, que me pareció eterna, me dijo: el tiempo que "vendo" es su propio tiempo, por eso no lo puede comprar Entonces -le dije-, ¿usted está aquí para vender "mi" tiempo a otros? Así es, si usted no lo quiere, mi deber es que alguien lo aproveche, no puedo permitir que tan valioso bien se desperdicie. Disculpe, ¿quién le ha dicho que no quiero "mi" tiempo?, ¡Claro que lo quiero, es lo más precioso que poseo! No, no es así -replicó, sin inmutarse-. Esperé su explicación, pero no llegó.

Él seguía allí, de pie, mirándome con fijeza, pero consiguiendo que no me sintiese incómodo. Yo, también estaba allí, claro, perplejo y bastante confuso. Me di cuenta de que había sido yo quien se acercó a preguntar, en realidad él no me debía aclaración alguna, así que volví a intentarlo.

Verá, es que no sé lo que quiere usted decir, tengo curiosidad… no sé… he visto su puesto, vacío, le he visto a usted, aquí de pie, sin decir nada, sin moverse, no sé… Luego, le pregunto qué vende y me dice que "tiempo", pero no puedo comprarlo, y remata diciéndome que malgasto "mi" tiempo, el que usted tiene para vender a quien lo quiera y pueda comprarlo, pero no a mí, porque no puedo hacerlo… Reconocerá que es todo un poco extraño, no quiero molestar pero le pediría, si es posible, que me explicase.

Sin alterar el gesto ni moverse un palmo, me dijo: Usted viene a mí, me pregunta, le respondo, no le convence mi respuesta y me pide explicaciones ¿No ha pensado en pensar por qué no me entiende, no ha contemplado la posibilidad de que mi contestación sea suficiente pero no el tiempo que ha dedicado a tratar de comprenderla? La respuesta está en usted, y es sencilla, medite. No dijo nada más.

No sé, con certeza, cuánto tiempo estuve allí, mirándole mientras él me miraba -diría que… con cariño-. En algún momento terminé por darme cuenta de lo absurdo de todo aquello -o eso creí entonces-, me despedí, di media vuelta y me fui.

Acababa de dar unos pasos, alejándome, cuando el señor del puesto vacío me llamó por mi nombre. Me detuve en seco, un escalofrío recorrió mi espalda -no le había dicho como me llamaba-, me giré, lo miré, y lo escuché: señor -ahora no utilizó mi nombre de pila-, por favor: piense, piense, deduzca y… decida; si no halla, vuelva por aquí, yo también lo haré… algún día, es posible que entonces le pueda ayudar.

Volví el fin de semana siguiente, y el otro, y el que siguió a este, otra vez: no estaba. El lugar que ocupaba el puesto "vacío", estaba vacío. Pregunté a los vendedores de al lado: no ha vuelto por aquí señor -me dijeron-, hace semanas que no lo vemos, pero su lugar sigue reservado, alguien lo paga cada semana.