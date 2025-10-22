Mezquitas de barrio de Šarīš (Jerez)

LA historia de las mezquitas de Jerez, como casi todo lo relativo al urbanismo de la Šarīš andalusí, arranca del Libro del Repartimiento, redactado tras la conquista cristiana de 1267.

En él se mencionan al menos veintiséis mezquitas: la aljama, la del Alcázar, las que después serían iglesias consagradas a San Dionisio, San Lucas, San Mateo, San Juan y San Marcos, y otros muchos oratorios de barrio. Hoy, apenas se conservan restos, salvo la del Alcázar, todavía en pie, y algunos vestigios de la mayor en la Casa del Abad, junto a la catedral, en la plaza de la Encarnación.

Un documento castellano de ese mismo año, firmado por Alfonso X, certifica la advocación de la antigua aljama a Nuestro Señor San Salvador: un gesto que marcaba el tránsito de la ciudad de un mundo a otro y que dejaba en silencio a las demás mezquitas.

Frente a ese silencio, las biografías de los sabios jerezanos nos regalan destellos biográficos que no aparecen en crónicas históricas ni en obras geográficas. Ibn al-Jaṭīb cuenta, por ejemplo, cómo el joven Abū Bakr Ibn al-Fajjār, saliendo con sus compañeros de la lección en una mezquita, se topó con un hermoso talabartero. Animado por sus amigos, improvisó entonces estos versos:

A menudo el que invoca al amor es disculpado si la belleza de su radiante figura agrada. La belleza ha tejido en sus mejillas sutiles ornamentos, como los que sus hábiles manos graban en el cuero de las monturas.

Una escena breve, delicada y luminosa que nos devuelve la imagen de una Jerez viva, donde la enseñanza, la poesía y la belleza se encontraban a las puertas mismas de una mezquita de barrio.

Otra semblanza, transmitida por Ibn al-Abbār y por Ibn ʿAbd al-Malik, nos habla del alfaquí Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. Ḥabāsa, que enseñaba y transmitía ḥadices en su propio oratorio, el Masŷid Ibn Ḥabāsa. Era una de esas mezquitas de barrio, un espacio cercano y familiar donde los discípulos se reunían para escuchar a su maestro, uniendo el rigor de la ciencia religiosa con la vida cotidiana del vecindario.

Gracias a estos destellos biográficos podemos vislumbrar una Šarīš hoy olvidada, en la que las mezquitas no eran sólo lugares de culto, sino también de estudio, de convivencia y de poesía. Voces apagadas que, de algún modo, siguen resonando bajo las piedras de nuestra ciudad: un patrimonio invisible que aún late en la memoria de Jerez.