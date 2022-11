La ministra y los jueces

Como iletrado (nunca mejor dicho) jurídico que soy, lo que más me ha fastidiado en el aluvión de reacciones en torno al fiasco de la ley del 'sólo sí es sí' es pensar en el cuerpo y el alma desolados que se les habrá quedado a las víctimas de agresiones sexuales tras contemplar incapaces cómo su agresor se veía beneficiado por la nueva norma.

La bronca política que se ha producido debería interesarnos mucho menos, y más teniendo en cuenta que la gran mayoría de los que ahora hablan ni siquiera habían advertido la posibilidad de que existiera ese terrible resquicio legal de consecuencias indeseables. Pero ese aprovechar las corrientes favorables es algo normal y lógico en el tipo de política que se hace en este país. Aceptemos que la oposición esté, también, para eso. Lo menos aceptable es la actitud de algunos responsables de Unidas Podemos, empezando por la ministra de Igualdad, que se limitó a dejar hablar a sus tripas heridas y arremetió contra los jueces, sin discriminar mucho sus disparos. Es verdad que debe de haber jueces machistas, lo mismo que hay gobernantes incapaces. Incapaces, al menos, de aceptar una crítica o de admitir un error evidente.

El colmo de la actitud desaconsejable es la que mostró un muy 'digno' Pablo Echenique al proclamar sin complejos que "cuando a una compañera (en referencia a Irene Montero) sufre una cacería" hay que defenderla y cerrar filas con ella, haciendo un todo indivisible con las críticas fundadas y los ataques malintencionados, que tantas veces ha sufrido la ministra. ¿Qué actitud es esa, en una izquierda que no hace tanto proclamaba la autocrítica como una seña de identidad? ¿Qué aura debe proteger a una compañera por el simple hecho de serlo? El valor de una actuación se debe defender por sí misma, no por el hecho de que el autor pertenezca a nuestro equipo. No entiendo el espíritu corporativista, cuya única explicación respondería a que, ante la sensación de haberse equivocado, no se encuentra otra respuesta que el encastillamiento.

Por otra parte, no hay que dejar de observar que, ante la misma petición y con la misma ley, hay jueces que han decidido rebajar las penas y otros que no. No hablo de machismo, indemostrable, sino de esa máxima que corre entre los propios abogados y que señala la importancia de qué presidente de tribunal te toque en según qué, para la suerte de tus pleitos.