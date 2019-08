Miércoles 7,45 de la mañana. En mi paseo matutino veo que las aceras de la Avenida han sido barridas a fondo. No voy a decir que estén limpias porque mientras se permitan las motos de reparto a domicilio aparcadas en las aceras, mientras no se obligue a los propietarios de terrazas no solo a barrer, sino a fregar, la parcela de suelo público que ocupan, en algunos casos dejando escaso espacio para los peatones, no se conseguirá evitar que las manchas sigan creciendo en extensión y profundidad. Pero al menos, la sensación de limpieza es nueva.

Jueves, misma hora. Al lado de un contenedor de la zona en que vivo, han colocado una taza de váter con su cisterna y todo. ¿Para aliviar a algún desesperado o pensando que se subirá solo al camión de la basura? Sin salir de la manzana en que resido, alguien ha dejado un colchón junto a otro contenedor. Llego a mitad de la Avenida y alguien ha dejado un mueble junto a otro contenedor. No creo que ninguno de quienes han dejado estos enseres en plena calle sea porque tienen intención de mudarse allí y los vayan a necesitar. Lo más probable es que simplemente les importe un c… un comino quería decir, que a los demás nos moleste que dejen sus mierdas en plena calle, o piensan que Jerez es suyo y pueden hacer lo que se les antoje. Ah, se me olvidaba, junto a otro contenedor en la Avenida dejaron el jueves un puñado de libros (junto a un contenedor de papel), así que eso debe ser un sitio de esos de intercambio de libros y nadie lo ha dicho. Si a lo anterior añadimos la cantidad de cacas de perros que cada día aparecen por la ciudad, mientras los dueños de esos perritos cagones miran hacia el horizonte, nos explicaremos que el problema de tener una ciudad limpia no es solo de que el Ayuntamiento o el servicio de limpieza funcione, sino de que funcionemos los ciudadanos, y recordemos que no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Pues eso…¡Nosotros mismos!