Como la de Cleopatra, la nariz de Leonard Bernstein –el genial director de la Filarmónica de Nueva York y compositor de las obras maestras On the Town, Candide o West Side Story– está dando que hablar. Se dice que la belleza del apéndice nasal de la faraona sedujo a Marco Antonio con las conocidas consecuencias que tan bien vinieron a Octavio Augusto. “Si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, la faz del mundo habría cambiado” escribió Pascal. La de Leonard Bernstein no da para tanto. Pero sí para un debate woke. Porque el maestro era nieto de judíos ucranianos y a Bradley Cooper, el actor que lo interpreta en la película Maestro que se estrenará en cines en noviembre y emitirá Netflix en diciembre, le han colocado una nariz postiza. También se la colocaron a Nicole Kidman para su extraordinaria interpretación de Virginia Woolf en Las horas. Pero la escritora no era judía y Bernstein, sí. ¿La nariz es un detalle racial para acentuar su judaísmo, como si fuera un sayón de misterio de Semana Santa? ¿O simplemente, como en el caso de Kidman, un recurso de maquillaje para acentuar el parecido?

Hay que ser imbécil para dudarlo, pero el maquillaje está bajo sospecha woke cuando el personaje pertenece a un grupo racial segregado y perseguido. La estupidez de la corrección política pretende que solo los pertenecientes a un grupo étnico puedan interpretar personajes de esa etnia. ¿Hubiera debido interpretar un judío a Cristo, en vez del español Enrique Irazoqui, en Il vangelo secondo Mateo de Pasolini, una egipcia a Cleopatra en vez de la Taylor, un árabe a Auda en Lawrence de Arabia en vez de Anthony Quinn con una nariz postiza big size o un actor negro a Otelo en vez de Olivier con más betún que un Baltasar de cabalgata?

Frente a las críticas imbéciles que consideran un detalle antisemita (jewface, como el blackface de los actores blancos que caricaturizaban a los negros) los hijos de Bernstein han salido en defensa de Bradley Cooper: “Nos rompe el corazón ver cualquier tergiversación o malentendido de sus esfuerzos… Bradley decidió utilizar maquillaje para aumentar su parecido y nos parece muy bien. También estamos seguros de que a nuestro padre le habría parecido bien. En todo momento, durante la realización de esta película, pudimos sentir el profundo respeto y el amor que Bradley aportó a su retrato de Leonard Bernstein”. Pues ni esto ha callado a los imbéciles.