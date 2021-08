La noria municipal

S E atribuye a Groucho Marx la conocida frase "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Algo así parece estar sucediendo en el Ayuntamiento de Jerez, donde algunos se han empeñado en animar y ponerle un poco de salsa a un verano que estaba siendo de lo más plácido y hasta tedioso en lo político. El tremendo ridículo que se ha hecho con el concierto de José Mercé es digno de entrar en los libros de la historia del absurdo. Si con ello se pretendía impulsar unas fiestas como las de la vendimia, que no remontan el vuelo desde que desaparecieron temporalmente allá por los noventa del pasado siglo, se ha conseguido precisamente lo contrario.

La suspensión -que no aplazamiento como se ha querido hacer ver desde el gobierno local- del que iba a ser el regreso feliz y esperado del artista flamenco jerezano más conocido plantea numerosas preguntas cuyas respuestas probablemente nos quedemos sin conocer. ¿Cómo es posible que se llegue a presentar con toda la pompa y boato posibles un espectáculo que no tenía cerrados numerosos detalles? Mercé llegó a firmar en el libro de honor del Ayuntamiento, los políticos de turno se hicieron la foto con él pero en esos momentos ni siquiera se sabía cómo se iban a vender las entradas o repartir las invitaciones. Y días después de esa magna presentación no estaban ni hechos los carteles del recital. Todo muy raro. Lo que se dice hacer la casa por el tejado.

Y aunque no lo van a admitir nunca, este asunto ha puesto al descubierto la existencia de discrepancias en el seno del gobierno de Mamen Sánchez, que a estas alturas estará preguntándose quién le mandaría a ella y a su concejal de Fiestas meterse en un asunto así y buscarse un problema donde no lo había. Tal vez podría haberse ahorrado este sonrojante sainete de haber hecho las cosas de otra manera, por ejemplo aprovechando una plataforma como Fundarte para llevar a cabo el proyecto de una manera ágil y con instrumentos como la venta de entradas por internet a través de aplicaciones digitales con las que esta fundación está acostumbrada a trabajar.

Parece improbable que una figura como Mercé vuelva a actuar algún día en la ciudad que le vio nacer después de todo esto. Además de ser una mala noticia para los aficionados y seguidores, supone una pésima imagen para la ciudad y quién sabe si un punto y aparte en la contratación de otros artistas por parte del Ayuntamiento. Porque el asunto de la licitación empleada para contratar a Mercé también ha generado estos días discrepancias, sospechas y dudas a nivel técnico y legal.

Pero aquí nos encanta meternos en charcos y, si no los hay en esta época del año en la que apenas llueve, los pintamos sobre el suelo y nos tiramos de cabeza. La noria de la plaza del Arenal -otro dolor de cabeza innecesario con poda de palmeras incluido- es un toda una metáfora de la política en esta ciudad.