ESTAMOS a punto de terminar el trimestre. En condiciones normales, cuando la lógica imponía su credo casi indiscutible, nuestros alumnos estaban expectantes ante la entrega de notas, las calificaciones del primer trimestre escolar. Había cierta incertidumbre por ver los resultados y saber a qué atenerse por lo que pudiera pasar. Hoy todo esto que les escribo no significa casi nada. Aquella inquietud de cara a unos resultados académicos es cosa del pasado y, salvo honrosas excepciones, las notas no alteran casi nada el habitual deambular de nuestros alumnos ni de sus familias. Los suspensos poco significan en un sistema en el que todo está bien y si no se aprueba pues no pasa absolutamente nada. Todo lo contrario.

La recompensa por el esfuerzo no está dentro de esta esquiva realidad educativa en la que nos encontramos. Es más, el esfuerzo no se fomenta ni se motiva para que los alumnos puedan obtener máximos. Ahora todo está supeditado a ese absurdo y poco edificante estado en el que los niños deben ser totalmente felices, habitantes de un mundo ficticio cuyos efectos tendrán unas consecuencias que auguramos poco beneficiosas. Si hay suspensos será porque el destino lo habrá querido. ¡Hijo tú no te preocupes! ¡No sabes, ya, que esto no sirve para nada y podrás seguir adelante! Y así todo.

Los niños exultantes, los padres también, la sociedad cómplice y el futuro en un estado de suma negrura. Vivimos en un lamentable y erróneo sistema. Los estudiantes, con las mínimas exigencias existentes, llegarán a la Universidad como si llegaran a la puerta de la Feria. ¿Qué ocurrirá si nuestros gobernantes siguen con esa maléfica idea de apoyar sistemas educativos donde impere tan contraria realidad? Mi preocupación mayor no es, ya, que nuestros jóvenes no hayan leído el Conde Montecristo o no sepan quién es Zurbarán; lo malo de todo esto es que podremos tener médicos sin saber dónde está la próstata o arquitectos que no saben de estructuras constructivas. Sean Felices ahora; mañana, a lo peor, es tarde.