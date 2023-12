Me temo que ya no es noticia. El discurso del Rey, digo. Ya no es noticia. Yo me senté a verlo y me pareció extraordinario pero vamos, lo sé, hoy es noticia otra noticia. Y me queda la duda de si el artículo de Cercas ha tenido más repercusión, pese a su fin en cierto modo de despedida, de tristeza, su convicción de no votar nunca más. El Rey ha contado con más cobertura, mucha más, que el pequeño espacio que ha ocupado el artículo de Cercas, pero alguien que dice que ha votado socialista desde siempre e incluso que defendió el voto a Pedro Sánchez en las última elecciones, que diga que no lo volverá a votar más socialista, ni a ninguno otro, es la cima de la impotencia y la desesperación. Para preocuparse. Su Majestad ha hablado de las bondades de la Constitución vigente con convencimiento y cercanía. Los principios son impecables, nada mejor que la unidad, la solidaridad, el espíritu de superación que supuso la Carta del 78. Muchos, es evidente, ignoran de dónde veníamos, de qué clima espantoso de enfrentamiento, de vencedores y vencidos, de odios insepultos. Ni del esfuerzo supremo que supuso ese tránsito, por utilizar un término de neutralidad. Unos llegaron de la derrota, otros del triunfo desde las pérdidas de vidas, de haciendas, de frío y de dolor. Y sobre todo, del luto. Todo eso se pasaportó a un lugar que pareció tranquilo, como un cementerio nuclear con siete llaves al sepulcro del Cid. No se imaginó que llegarían las ‘fugas’, como esta cosa que dice Cercas de haber sido convertido en extranjero en su patria, algo muy doloroso. Y que el presidente que debería serlo de todos, lo sea sólo de sí mismo, de sus intereses y el de una élite orgánica que progresa en su cercanía. A cambio de la ruptura de la Nación, del despiece del Estado. Perversa inteligencia de los nacionalismos catalán y vasco. Unos votos de representación, en el momento adecuado, son más eficaces que las guerras pasadas y perdidas. Si cuentan con un presidente que carece de escrúpulos a la hora de conservar un poder que se le irá como arena entre los dedos. Dejando un escenario proclive de nuevo a la desesperación de los españoles. O sea, comprendo a Cercas, aunque no es que yo vaya a hacer lo mismo, esto es, no votar nunca más. No votar nunca más no es sólo no volver a votar a Pedro Sánchez, pero bueno, es salir de este bache histórico, este disparate llamado amnistía a delincuentes sentenciados y por juzgar. Es la desesperación de Cercas frente al optimismo del Rey.