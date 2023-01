En la escritura que busca vender libros o fatua gloria, se llama "negro" a quien escribe una obra sin que su nombre rece: el que firma lo escrito por el negro es otra persona, la que figura como autor y paga a aquél la cantidad convenida (los ingleses en esto son mucho más sutiles, y llaman a ese obrero cualificado ghost writer, escritor fantasma). Se cuenta que Balzac acudió al entierro del verdadero -e ignoto- creador de algunos textos suyos, al que debía un buen dinero, y que en el cementerio un desconocido se le dirigió con estas palabras, u otras parecidas: "No se preocupe por su novela en curso, ni por las deudas que usted tenía con el finado: yo era su propio negro". Bajemos la pelota al siempre frenético y por lo general cenagoso piso de la política, y preguntémonos quién está detrás de los mensajes que emiten sus figuras de referencia en cada momento. Cabe en esto, y no pocas veces, recordar el malévolo adagio: "Con amigos como éstos, quién quiere enemigos".

Fallecido va para un año, Pedro Arriola, marido de Celia Villalobos, fue hasta 2018 el asesor áulico del PP en asuntos de comunicación, que, en política, es casi todo. Por carecer de pruebas, no le atribuiremos el numerito texano con acento del Oso Yogui de un Aznar de gira USA con Bush Jr., ni el mítico "Un plato es un plato" y el no menos legendario "¡Viva el vino!" del inefable, y a estas alturas añorado, Rajoy. Por mera cronología, tampoco le podemos atribuir el reciente mensaje/eslogan gota malaya -dale que te pego: así deberá ser- del muy risueño presidente andaluz, Juanma Moreno: "Andalucía va a ser la locomotora económica de España"; un futurible incompatible con los datos. Recordemos que Rodríguez de la Borbolla también sostenía que nuestra región se convertiría en "la California de Europa" de la mano de los socialistas. Él era entonces presidente autonómico del PSOE... aunque quizá fuera de derechas y no lo sabía. Pero "fuese [Pepote], y no hubo nada", que decía el estrambote de un soneto de Cervantes. Ahora, quién sabe de la mano de qué comunicador, un hombre muy fuerte del PP que suele frotarse las manos, Elías Bendodo Bensajag, retoma ese discurso algo mesiánico. Si ya en 2012 quien va a ser mano derecha de Núñez Feijóo en las próximas elecciones afirmaba -leal y enfocado a sus orígenes- que Málaga sería pronto "la Silicon Valley de Europa", ahora, desatado, retoma esa proclama grandiosa. Ojalá. Pero, por Georgie Dann (q.e.p.d.), "mami, ¿qué será lo que quiere el negro?". ¿Será fragor y jeringazo en vena?