Un miembro de su cuadrilla -preguntón y abierto a todos los pliegues de la curiosidad- elevó la siguiente duda -nunca de colega a colega- al mítico Rafael Gómez ‘el Gallo’: “Maestro, ¿qué es lo clásico?”. Y el torero -léase: ‘el divino calvo’- respondió como si fuese de nuevo foco de todas las intenciones: “Clásico es lo que no se puede hacer mejor”. La conversación -entrecomillada y que ha pasado al dominio público de la usanza coloquial- sirve para un roto y para un descosido. Y no precisamente como una referencia que siempre venga a colación. Yo la atraigo a cuento de aquella experiencia a veces intrépida aunque garantizada de correspondencia tanto ambiental, climatológica, fraternal y por descontado gastronómica: dícese: las Carreras de Caballos de Sanlúcar. Somos un grupo de jerezanos los que, no sin comerlo ni beberlo sino todo lo contrario, hemos ya considerado un clásico -en toda regla cuyo vértice permanece en el Olimpio del sol y la arena- no sólo a este espectáculo que ya mueve al turismo como Dios manda sino también a los encuentros de quienes hacemos de nuestra capa veraniega un sayo de exquisitez para validar y valorar en su justa medida cuanto por lo común cada mes de agosto se nos ofrece por el sutil tratamiento de esta apremiante tradición al galope (donde combinan -en diestra coctelera- el andaluz “enigma al trasluz” de tantísimas esencias que mismamente nos otorga los palacios del tiempo). Si no, apuesten doble contra sencillo para conocer de cerca -o al menos a entreverlos- todos los fascinantes ingredientes de tan lozana iniciativa -pese a sus años que repuntan en número de ediciones-.

Las Carreras de Caballos de Sanlúcar es, antes que cualquier otra definitoria formal, un modo de reencuentro personalísimo que ha de explorarse cual aventurero de cercanías. No debemos aproximarnos al evento de soslayo ni de puntillas. Nos convertiríamos torpemente en un simple aderezo con efecto gaseosa. Que nunca el esturión abandone aquí el río de la Gracia. La cultura -y las Carreras de Caballos lo es en su multiplicidad de enseñanzas- posee su metódica limpieza del género. La vivencia es encontradiza pero jamás repetitiva: signo correoso de los acontecimientos de suma categoría. Seremos -no a contrapelo- una especie de trovadores por libre, metáforas de nosotros mismos, que tampoco hemos de permanecer inmóviles ante cuanto se nos avecina. Entre la orilla de la playa y el último lindero del barrio alto coexisten innúmeros hallazgos -también sociológicos- que nuestra traza de andarín empedernido sabrá extraer si nos entregamos de lleno a la naturaleza de un hábitat recreado entonces por los dioses del mejor costumbrismo -quizá ignoto para miradas poco exigentes-.

Las Carreras de Caballos de Sanlúcar crean un microcosmos -marisma de tu ideario ahora hecho realidad- que bascula entre la observación y el poderío. Si tomas tu función de protagonista innominado -cazador a la postre de un gozo construido por la elegancia del respetable público, veraneantes natales y foráneos, la libertad de los convecinos, la sal y pimienta de la despreocupación, la huída anticipada de toda manifestación del estrés cuya ferocidad ahora no tiene cabida en los perímetros del primer o segundo ciclo de esta competición por veces más dotada de seguridad y protección-, entonces habrás captado incluso la mágica aclimatación de una convocatoria que resultará pórtico al edén de la belleza humana. Ni que decir tiene el potencial de la sociabilidad. El divertimento de la renovación de consagradas amistades, así como el florecimiento de otras nuevas que, copa en mano, nacen como una graduación sin numerus clausus. Una fiesta -soleada- de los sentidos. Y un tratado -a la anochecida- de las buenas costumbres. En estos días gloriosos no cabe el cero en conducta. Sí la caballerosidad, el galanteo, el pasmo de la serenidad interior, los relojes escondidos que pierden autonomía y exigencia, y la tentación permanente de rebañar aún más si cabe el idealismo de una consumación. Y de sucesivas consumiciones. Entre la costumbre con solera y la modernidad. Los jerezanos que nos congregamos en Sanlúcar -jamás movidos por ninguna clase de predicción- no actuamos por sistema sino por un libre dictado de lo sueltamente improvisado. Rebañando la peripecia de otro privilegio sin ritos. Siempre en la espaciosidad -calmosa espaciosidad- de un catavino que se alza y de un sabor -pongamos el de la tortilla de camarones- que es democracia del estómago y bálsamo del alma. ¡Pasen y vean!