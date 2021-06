Un nuevo tiempo para la Diócesis

Fumata blanca. Uno de los nombres de la semana es el de José Rico Pavés, hasta ahora obispo auxiliar de Getafe, que el próximo 31 de julio tomará posesión de la sede de la Diócesis de Asidonia-Jerez y se convertirá en su cuarto obispo. Muchos han sido los nombres que se han barajado desde que en julio de 2020 se anunció que monseñor José Mazuelos, en Jerez desde 2009, sería el nuevo obispo de Canarias. Y, como ya sucedió con el primer obispo Bellido Caro, la diócesis recibirá a un obispo ya ordenado con anterioridad. Todo un signo de que esta sede va ganando en madurez e importancia, a juicio de algunos analistas. Sea como sea, Jerez va a contar con un obispo joven, 54 años todavía, que nació como Mazuelos un 9 de octubre, festividad del Patrón de Jerez, San Dionisio Areopagita, que ya es casualidad tener dos obispos nacidos un mismo día y además tan señalado para los jerezanos.

Sobre su preparación no creo que se puedan poner muchas pegas. Tiene una sólida formación académica que ni siquiera resumiéndola cabría en este artículo y una trayectoria pastoral muy rica. Además, aunque nació y se formó en Granada, su conocimiento de la provincia de Cádiz es bastante directo puesto que su padre fue catedrático en la Facultad de Medicina de Cádiz y vivió aquí.

Sobre su posición digamos ideológica dentro del seno de la Iglesia tendremos que escuchar de todo, como pasa con todos los obispos. Sabemos que ha sido un gra admirador y seguidor del que fue cardenal primado de España Marcelo González Martín, uno de los protagonistas de la Iglesia en los tiempos de la Transición junto al cardenal Vicente Enrique y Tarancón, que tuvo posturas ortodoxas en cuestiones como el divorcio y el aborto pero muy abiertas en lo que a la apertura política se refiere, y además fue un gran promotor de Cáritas y de Acción Católica.

Llega a Jerez y su diócesis monseñor Rico Pavés en un momento complicado desde el punto de vista social y lo hace desde la humildad, con un mensaje en el que reclama la ayuda y la paciencia de fieles y no creyentes, es decir, con la humildad que a todo pastor se le reclama. Tiene ante sí la labor de reconducir momentos tensos que se han vivido en el seno de la Iglesia diocesana los últimos años, no sólo con las hermandades, y de cuidar las formas que desde la curia nunca deben perderse como ejemplo ante toda la sociedad. Viene con ganas, experiencia y formación sobradas. Conoce la plaza. Su perfil parece, pues, el apropiado para estos tiempos y su encaje en una diócesis en la que la figura del obispo es la de un agente social y espiritual muy importante en la vida de los fieles, de creyentes y no creyentes.

Ojalá que desde la Santa Sede hayan acertado porque en estos momentos, más que nunca, necesitamos referentes de vida, líderes que no encontramos en otras partes y, sobre todo, personas capaces de guiarnos en un mar de incertidumbres. Enhorabuena y bienvenido, monseñor José Rico Pavés, cuarto obispo de Jerez.