Objeción de conciencia y listas negras: qué debo conocer

En una sociedad democrática, la libertad de conciencia es un pilar básico que garantiza la autonomía individual y la capacidad de tomar decisiones sin coerción externa. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos visto cómo este derecho fundamental se ve amenazado por la creciente tendencia a imponer listas negras y silenciar a aquellos que se oponen a ciertas políticas o ideologías.

La Organización Médica Colegial (OMC) destaca que la objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una ley o mandato va en contra de sus convicciones y creencias. “Por ello, la OMC reitera su compromiso con la libertad de conciencia, la protección de los datos personales y el respeto a la dignidad del médico, valores esenciales para garantizar una medicina éticamente responsable, centrada en la persona y en el bien común”.

Desde el punto de vista deontológico, el Código de Deontología Médica de la OMC, en su Capítulo VIII, establece que la objeción de conciencia forma parte inseparable de la integridad ética del médico. En su artículo 34.1, el Código define la objeción como «el derecho del médico a ser eximido del cumplimiento de los deberes inherentes a su profesión cuando estos entren en conflicto grave con sus convicciones éticas». El texto reconoce que el profesional puede, de modo individual y responsable, eximirse de realizar determinadas actuaciones clínicas cuando éstas entren en conflicto grave con sus convicciones. Al mismo tiempo, el Código recuerda que el ejercicio de la objeción debe ser compatible con la atención y el respeto al paciente, evitando el abandono asistencial.

En definitiva, la objeción se interpreta como una expresión legítima de la libertad moral del médico, indispensable para una práctica profesional auténticamente ética.

Por otra parte, el artículo 16 de la Constitución Española consagra la libertad ideológica, religiosa y de culto, y establece que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología o creencias. En coherencia con este principio, el profesional sanitario no está obligado a justificar los motivos personales que fundamentan su objeción de conciencia; basta su manifestación formal ante la autoridad competente para que el derecho quede plenamente reconocido.

Las listas negras son un mecanismo de control y represión que busca silenciar a aquellos que se oponen a ciertas políticas o ideologías dominantes. Estas listas pueden tener consecuencias graves para las personas que figuran en ellas, desde la pérdida de oportunidades laborales hasta la exclusión social y el acoso. La creación y difusión de estas listas es un ataque directo a la libertad de conciencia y a la capacidad de las personas de tomar decisiones informadas y autónomas.

La libertad de conciencia y la objeción de conciencia son derechos fundamentales que deben ser protegidos y respetados. Las listas negras son un ataque a estos derechos y deben ser rechazadas por todos los que valoran la democracia y la autonomía individual. Es hora de que los líderes políticos y sociales tomen medidas para proteger la libertad de conciencia y garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias. Solo así podremos construir una sociedad más justa y respetuosa con la diversidad de pensamiento y creencias.